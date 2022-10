Kate Middleton, chi è il sergente Emma che la protegge da 12 anni

Fonte: GettyImages Kate Middleton chi è la sua body guard

Ha il compito di proteggerla da ben 12 anni: stiamo parlando di Emma Probert sergente che, da tantissimo tempo, si occupa della sicurezza e della protezione di Kate Middleton. Del resto i membri della Royal Family hanno bisogno di uno staff che si occupi della loro incolumità e, in quello della Principessa del Galles, vi è anche la donna che di recente ha ottenuto un prestigioso riconoscimento.

Chi è Emma Probert, il sergente che protegge Kate Middleton

Dodici lunghi anni a prestare nella Royal Protection Unit di Kate Middleton: Emma Probert, sergente, è da tanto tempo occupata nella protezione della Principessa del Galles. E per lei è giunto un prestigioso riconoscimento. Infatti ha ricevuto un’onorificenza dalle mani del Principe del Galles William in una cerimonia che si è svolta a Buckingham Palace. La sergente ha ottenuto la nomina di membro del Royal Victoria Order, ovvero un ordine cavalleresco dinastico all’interno del quale vi sono le persone che si sono distinte nel servizio reso al monarca.

Ed Emma Probert è una di queste persone. Ha ricevuto la nomina all’interno di Buckingham Palace ed è apparsa molto felice per il riconoscimento. L’outfit scelto per l’occasione era elegante e perfettamente in stile per l’ambiente: abito bianco con fantasia, giacca e un vistoso fiocco nei capelli. Un look ben diverso da quello che è solita indossare quando presta servizio al fianco della Principessa del Galles. In quelle occasioni è più facile vederla con compleati eleganti composti da giacca, camicia e pantaloni. E anche lo sguardo alla cerimonia era differente: infatti in genere la si vede nelle occasioni ufficiali molto attenta al contesto in cui si muove Kate Middleton, proprio come ci si aspetta da uno staff di sicurezza. Alla cerimonia, invece, era sorridente ed emozionata per il prestigioso riconoscimento di cui è stata insignita.

Cosa sappiamo di Emma Probert

Le informazioni in merito alla vita privata di Emma Probert non sono note, proprio come ci si poteva apettare. Dai pochi elementi trapelati si conosce come svolge il ruolo di protezione: sergente e membro della Protection Squad di Scotland Yard, come riportato dal Daily Mail, che offre qualche dettaglio in più su di lei. A quanto pare, infatti, sarebbe addestrata nelle arti marziali e, quando si tratta della sicurezza, non si presenta mai senza una pistola Glock da 9 mm e un taser stordente. Negli scatti che ritraggono accanto a Kate Middleton la si può vedere sempre vicina, molto attenta ma al tempo stesso anche tanto discreta.

Sono diverse le situazioni durante le quali ha affiancato la Duchessa. Ad esempio durante il matrimonio del 2011 con William dove, come riporta il sempre ben informato Daily Mail, sarebbe stata sul sedile anteriore dell’auto che l’ha portata alla cerimonia. Il giornale, poi, svela anche che le due sarebbero andate d’accordo sin da sibito.

Ed era nuovamente con la Duchessa per il battesimo di Charlotte nel 2015. Della vita privata di Emma Probert si conosce il fatto che è diventata vedova dal 2009, il marito infatti è deceduto a seguito di un incidente sugli sci mentre erano in vacanza in Francia.