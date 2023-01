“Kate Middleton pesa 47 chili”: cresce la preoccupazione a Palazzo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

Kate Middleton peserebbe 47 chili e soffrirebbe di disturbi alimentari dei quali sarebbe pronta ad approfittarne Meghan Markle. Pare infatti che la Duchessa del Sussex, sulla scia del successo di Spare, abbia deciso di scrivere un suo libro di memorie dove intende distruggere la cognato spifferando i suoi presunti problemi col cibo.

Kate Middleton, 47 kg per 1,75 m

Alta 1,75 metri, Kate Middleton sarebbe arrivata a pesare 47 chili, allarmando il Palazzo. Stando a quanto riporta il magazine Neue Post, la Principessa del Galles sarebbe stata ricoverata d’urgenza per la perdita di peso eccessiva. Ma naturalmente tutte queste informazioni non trovano conferme ufficiali.

Sta di fatto che da anni circolano voci sui presunti disturbi alimentari di Kate, specialmente dopo le gravidanze quando è dimagrita molto rapidamente, ottenendo una silhouette ancora più filiforme di prima. E poi sempre durante le dolci attese erano noti i problemi di iperemesi gravidica che l’hanno molto indebolita.

Meghan Markle, un nuovo libro per distruggere Kate Middleton

Adesso emergono nuovi dettagli sui problemi che Lady Middleton avrebbe col cibo. La Principessa del Galles sarebbe molto stressata sia dalla situazione causa da Harry e Meghan Markle, aggravata dalla pubblicazione di Spare dove lei e suo marito William vengono accusati delle peggiori nefandezze. Sebbene i media britannici e i sudditi sostengono la Famiglia Reale, i danni causati dalla autobiografia di Harry cominciano ad essere evidenti, tanto che anche William e Kate sono precipitati nei consensi.

A ciò si devono aggiungere i timori che Harry e Meghan possano approfittare di questo disagio di Kate e metterlo in piazza. Sembrerebbe che sia uno degli argomenti principali del nuovo libro che la Markle si accinge a scrivere, nel tentativo di distruggere definitivamente la cognata, la sua principale rivale da quando ha messo piede a Palazzo.

Kate Middleton, l’umiliazione di Camilla

Ma i nemici della Principessa del Galles pare non siano solo esterni, ma anche interni alla Famiglia Reale. Si parla di grandi incomprensioni con la Regina consorte Camilla che non ha mai sofferto Kate per le sue origini borghesi. Già all’epoca del fidanzamento con William, si dice che abbia fatto di tutto per dividere la coppia, riuscendoci anche.

Adesso che è diventata Regina consorte, starebbe rendendo impossibile la vita a Kate. Secondo indiscrezioni, avrebbe costretto i genitori di Lady Middleton a passare dalla porta di servizio quando arrivano a Palazzo, come se fossero dei fornitori qualunque. Pare che Camilla, riferendosi ai Middleton abbia detto: “Devono essere messi al loro posto come la figlia“. Una fonte vicina a Buckingham Palace avrebbe riferito di un piano della Regina “per umiliarla completamente”. E come se non bastasse, qualcuno sta facendo la spia con Harry e Meghan mettendoli al corrente di tutto quello che sta accadendo a Corte.

La situazione sarebbe così insostenibile da determinare il dimagrimento di Kate, anche se all’apparenza la Famiglia Reale si mostra unita, facendo fronte comune contro i Sussex. La stessa Principessa del Galles si è dimostrata molto disponibile ad aiutare Camilla quando si è trovata in difficoltà in pubblico, lo scorso novembre.

Infine, per mettere a tacere queste indiscrezioni, il Palazzo ha svelato come Lady Middleton si mantenga in forma. Il suo segreto è la costante attività fisica. Lei è molto sportiva e sfrutta ogni occasione per fare del movimento, compreso saltare sul trampolino coi suoi figli prima della scuola.

