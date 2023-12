Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è una donna piena di virtù, ma se in molti ne invidiano l’eleganza, non tutti sanno che la Principessa del Galles è anche dotata di grande diplomazia. Una dote che la bella moglie del principe William non usa soltanto per migliorare i rapporti dei Windsor con gli altri Reali del Vecchio Continente, ma soprattutto per risolvere conflitti interni alla famiglia stessa. Sarebbe infatti proprio lei ad aver mediato affinché il rapporto tra Re Carlo III e il suo primogenito potesse tornare sereno come un tempo.

L’opera mediatrice di Kate Middleton

Kate Middleton sarà in futuro una Regina perfetta, e non solo per l’innegabile aplomb sfoggiato in più occasioni dalla Principessa del Galles. La moglie del Pincipe William è infatti pienamente a suo agio in tutti i contesti, e svolge in modo impeccabile tutti i compiti che è chiamata ad assolvere. A rivelarlo, è stato un insider della Royal Family, che le attribuisce un ruolo molto importante anche lontano dai riflettori: sarebbe infatti proprio lei ad aver contribuito al miglioramento del rapporto tra Carlo III e suo figlio William, un tempo definito conflittuale.

Sempre impeccabile e mai sopra le righe, Kate sembra non commettere passi falsi, come ha dimostrato anche lo scorso 5 dicembre durante il ricevimento annuale a Buckingham Palace offerto da Carlo e Camilla per i membri del corpo diplomatico: “Si è divertita moltissimo quella sera e sembrava davvero a casa – ha sottolineato la fonte reale -. Conosce l’importante ruolo che la famiglia svolge nella costruzione di relazioni a livello globale per conto del Regno Unito. È chiaro che lei e il Re siano abbastanza vicini, anzi per certi versi gli è più vicina di quanto non lo sia William”. C’è di più, poiché secondo la fonte “solo di recente William si è riavvicinato a Carlo, e Kate ha agito come un onesto mediatore in questo”.

Il contrastato rapporto tra William e Carlo

Le cose tra Carlo III e suo figlio William sembrano andare meglio negli ultimi tempi, ma i due non sempre sono riusciti a trovare un punto d’incontro. E se negli anni dell’infanzia erano probabilmente la vicinanza alla mamma Diana ed i tradimenti di suo padre a tenere il primogenito lontano dal Re, oggi le motivazioni di un rapporto estremamente ‘teso’ sono di ben altro tipo. Secondo la stampa, infatti, le tensioni tra i due sarebbero dovute al controllo che il principe può esercitare nel suo ruolo di erede al trono.

“Sono sicuro che si scontreranno perché Carlo è allergico a chiunque gli dica cosa fare, e William non è esattamente famoso per la sua sottigliezza”, aveva spiegato un ex membro dello staff di Buckingham Palace citato da Cosmpolitan. “Ma penso che sia ampiamente vista come una rivalità produttiva, piuttosto che distruttiva, perché William rispetta il ‘rango’ di suo padre come capo della Firm” aveva concluso la fonte”.

Versione confermata anche dalla biografa reale Sally Bedell Smith, che ha spiegato il suo punto di vista su Kate e William: “Stanno perseguendo le iniziative che sono importanti per loro, non spingono per soppiantare Carlo e Camilla, svolgono opera di rinforzo nei loro confronti”. Insomma, i Principi del Galles non sembrano intenzionati a seguire le orme di Harry e Meghan ma potrebbero, chissà, favorire anche il loro tanto atteso ritorno a casa Windsor il prossimo anno.