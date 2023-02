Kate Middleton, la profezia dell’astrologa: “A marzo cambiamenti disastrosi”

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Letizia di Spagna, il tailleur rosso è quasi identico

L’ora del cambiamento per William e Kate Middleton scocca a marzo 2023, quando i loro sogni di salire sul trono dopo Re Carlo saranno infranti. A profetizzare un cambio radicale nella linea di successione è l’astrologa Jessica Adams.

Re Carlo sempre più debole

Sarebbe un duro colpo per William e Kate Middleton se i pronostici dell’indovina si avverassero. Eppure il Principe e la Principessa del Galles appaio sempre sereni e sorridenti in pubblico, per niente turbati da ciò che li circonda, né dalle accuse di Harry, né dagli scandali di Andrea, né da un Re che ancora prima dell’incoronazione appare debole e impersonale, al punto che l’Australia ha deciso di far sparire la sua faccia dalle banconote da 5 dollari.

Anzi Kate è apparsa meravigliosa con un look del tutto rinnovato, persino trasgressivo rispetto ai dettami del dress code di Corte se pensiamo al meraviglioso tailleur rosso di Alexander McQueen, per non parlare degli stivali-gioiello di Gianvito Rossi.

Kate Middleton, la triste profezia

Malgrado questa tranquilla apparenza, Jessica Adams ha rivelato all’Express che le stelle hanno in serbo per William e Kate un futuro nefasto che inizierà a compiersi proprio nei giorni intorno al 41esimo compleanno del Principe, ovvero a marzo.

L’astrologa prevede che ci sarà un cambio nella linea di successione. “La linea di successione e i titoli individuali all’interno della Famiglia Reale si trasformeranno nel marzo 2023”. Ciò significa che un grande mutamento all’interno dei Windsor avverrà a due mesi dall’incoronazione di Carlo, prevista per il 6 maggio.

Kate Middleton, a marzo il crollo finanziario

L’esperta di astrologia ha rivelato che ciò avrà enormi conseguenze finanziarie, in particolare ad essere colpita sarà Kate Middleton: “Questo altera l’eredità di Catherine, principessa del Galles e l’eredità che lascia ai bambini, Charlotte , George e Louis”. Ma anche le finanze di Re Carlo ne saranno ampiamente colpite. L’influenza negativa delle stelle: “Colpisce l’ impero immobiliare multimiliardario di Carlo III e la tenuta del Ducato di Cornovaglia di William”.

E ha anche specificato la data precisa in cui i contabili della Famiglia Reale “faranno gli straordinari”. L’ora del tracollo è prevista vicino all’8 marzo e al 23 marzo”.

La Adams insiste sull’enorme impatto che questi cambiamenti avranno, perché sarà “l’inizio della fine della vecchia vita familiare come la conosceva Carlo”. Questo poi avrà un effetto a cascata sull’eredità di William, Kate e di conseguenza sui suoi figli, prevedendo: “un budget completamente nuovo per i prossimi 20 anni”.

Kate Middleton, cosa ci guadagna Harry dal disastro

L’astrologa però non dice nulla su chi guadagnerà dalle disgrazie finanziarie di Re Carlo. Evidentemente le stelle non sono state abbastanza chiare in tal senso. D’altro canto, è interessante notare che queste predizioni sul patrimonio reale volto alla rovina arrivano proprio quando Harry sta guadagnando come mai gli è capitato nella sua vita, grazie alla sua autobiografia Spare.

Insomma, pare che i destini si siano rovesciati. Una volta era Carlo che manteneva Harry e famiglia, adesso che lui si è sganciato sta accumulando un tesoro degno di un Re. Stando agli esperti di Corte, il secondogenito di Diana non ha mai lavorato così tanto in tutta la sua intera esistenza, nemmeno quando aveva doveri reali da eseguire. Il miracolo di essersi reso indipendente economicamente.

Un altro punto su cui la profezia sembra un po’ debole riguarda il destino del trono. Insomma, parla di cambiamenti nella linea di successione ma non dice quali. Carlo sarà sempre Re? A lui succederà William oppure, come in molti temono, sarà Harry a portare la Corona.