Kate Middleton, cappotto verde e stivali gioiello da invidia. Ma viene fischiata

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton prosegue la sua campagna per il progetto sulla prima infanzia, Shaping Us, e con essa ci delizia con look superlativi. Così a Leeds si presenta con un magnifico cappotto verde di Alexander McQueen abbinato a degli stivali in suede di Gianvito Rossi che fanno invidia a tutte. Costo? Quasi 1.500 euro, per la precisione 1.448 euro. Ma non è tutto, sotto il soprabito la Principessa del Galles nasconde un griffatissimo abito color crema, di Victoria Beckham.

Kate Middleton, il cappotto di Alexander McQueen da collezione

Dopo il tailleur rosso di Alexander McQueen, ancora una volta Kate Middleton fa parlare di sé grazie al suo look. La Principessa del Galles non bada a spese e si sta mostrando in pubblico con nuovi abiti e accessori, uno più bello dell’altro.

Fonte: Getty Images

Per l’appuntamento a Leeds, Kate ha indossato un cappotto di lana verde bosco, a doppiopetto e con tasche laterali, firmato Alexander McQueen. Il capospalla si aggiunge alla sua invidiabile collezioni di soprabiti. Lady Middleton ne possiede di tutti i colori, forme e prezzi. Sotto il cappotto, indossa un abito nuovo, color crema, di Victoria Beckham, che costa circa 1.075 euro. Si tratta di un vestito minimal, a maniche lunghe, girocollo e gonna midi svasata. Molto intrigante la cintura con borchie integrata all’abito che segna il giro vita della Principessa slanciandone la figura.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, gli stivali di Gianvito Rossi da invidia

Come accessori Kate sceglie una borsa verde, come il cappotto, di Manu Atelier, da 492 euro e soprattutto dei magnifici stivali alti in suede marrone, di Gianvito Rossi che è il suo brand di calzature preferito ed è italiano, che costano 1.448 euro. Questi stivali gioiello, da vera e propria invidia, sono perfetti per l’outfit scelto dalla Principessa, rendendolo più informale ma allo stesso tempo molto chic.

Fonte: Getty Images

Se per abiti e scarpe Kate spende una fortuna, si contiene per quanto riguarda i gioielli. Opta dunque per un paio di orecchini a semicerchio dorati, creati da Shyla London, che costano “appena” 84 euro. Per quanto riguarda trucco e parrucco, il make up, come sua consuetudine, punta sugli occhi ed è sui toni naturali, mentre i capelli sono lasciati sciolti con riga laterale e boccoli.

Kate Middleton in video ricicla il vestito

A Leeds Kate ha visitato il Kirkgate Market, dove ha ignorato qualche fischio isolato, e si è intrattenuta con la folla accorsa a vederla. Poi si è recata all’università dove ha seguito una lezione del corso di “Approcci psicologici alla comprensione e al supporto dell’apprendimento dei bambini”, tema che naturalmente riguarda il progetto sulla prima infanzia di cui è promotrice e per il quale ha presentato il primo docu-film.

L’instancabile Principessa, rientrata a Palazzo, ha pubblicato in seguito un video sempre per promuovere il suo progetto sulla prima infanzia. Davanti alle telecamere ha preferito indossare un più discreto tubino blu elettrico con cintura nera, firmato Jenny Packham che è riciclato e di nuovo i suoi orecchini di Shyla London.