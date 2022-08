Kate Middleton, l’idea di allargare la famiglia dopo l’annuncio del fratello James

Fonte: IPA Kate Middleton, i look più belli dell’estate 2022

Voglia di tenerezza in casa dei Duchi di Cambridge: pare che Kate Middleton e il Principe William vogliano allargare la famiglia, ma non con un quarto figlio, bensì con un nuovo cagnolino, nato da una delle cucciolate accudite dal fratello della Duchessa, James Middleton. Una frase sibillina dell’uomo ha fatto partire le teorie sui social, visto che Kate e i bambini amano tantissimo i cani.

Kate e William, la famiglia si allarga

Kate Middleton pare voglia allargare la famiglia, ma non come potremmo pensare. Nonostante la Duchessa di Cambridge non abbia mai nascosto l’idea che un quarto figlio sarebbe il benvenuto, questa volta non si tratta di bambini, bensì di cuccioli. Infatti, secondo alcuni bene informati, i Duchi e i loro bambini vorrebbero un nuovo cane, che potrebbe arrivare proprio da casa Middleton. Infatti, nelle scorse ore, il fratello di Kate, James, ha postato sui social il video della sua nuova cucciolata, nata dalla sua Mabel.

La frase di accompagnamento al video ha dato il via a queste teorie: “Ci sono case meravigliose che aspettano questi cuccioli – ha scritto James Middleton – in particolare per uno di loro, che donerò presto”. Per molti sui social non ci sono dubbi, uno di questi cagnolini raggiungerà i piccoli George, Charlotte e Louis, che saranno molto felici per l’arrivo di un nuovo cucciolo.

Soprattutto perché, nel 2021, la Famiglia ha detto addio al loro cane più anziano, un cocker spaniel di nome Lupo, che era con William da molti anni. Pochi mesi prima avevano adottato Orla, una cagnolina che oggi ha due anni, della stessa razza di Lupo, che veniva proprio da una cucciolata di James, che ha tantissimi cani, come dimostra il suo profilo Instagram.

Kate, amante della vita in campagna, è sempre stata una grande appassionata di cani, un sentimento che ha trasmesso anche ai suoi figli.

Quarto figlio: sì o no?

Il toto quarto figlio per Kate e il Principe William è sempre dietro l’angolo. Dopo la nascita di George, poi di Charlotte e infine di Louis, sono sempre circolate voci di una nuova gravidanza, ogni volta che la Duchessa indossava un abito più largo o mostrava un pancino sospetto. Ora, con i bimbi più grandi, queste voci sono molto diminuite, ma c’è chi assicura che la coppia desideri un altro figlio.

In realtà, se inizialmente si sosteneva che fosse Kate a desiderarlo, con un William già soddisfatto con tre bambini, nell’ultimo anno si sono invertiti i gossip: pare che sia il Principe a voler arrivare a quattro figli, come sua nonna, la Regina Elisabetta, e Kate sempre meno propensa ad imbarcarsi in una nuova gravidanza.

Non dimentichiamo che le tre volte precedenti la Middleton ha sofferto di iperemesi acuta, che richiede idratazione e sostanze nutritive supplementari, poiché le donne in gravidanza che ne soffrono perdono più liquidi di quanti ne riescono ad assumere. Kate è stata spesso a riposo durante la dolce attesa, per evitare gravi conseguenze di salute.

Insomma, per ora è più probabile l’arrivo di un cagnolino per i Principini, piuttosto che quello di un fratellino, ma mai dire mai!