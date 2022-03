Kate Middleton cede al bacio in pubblico: “gesto scomodo e inopportuno”

Kate Middleton al Commonwealth Day: il look blu in dettaglio

Kate Middleton è stata protagonista del Commonwealth Day e non solo per il suo look blu in omaggio all’Ucraina, ma per quel bacio in pubblico a Camilla che nasconde un preciso significato, come ha rivelato l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James.

Kate Middleton, perché il bacio in pubblico

Stando alle regole non scritte imposte dalla Regina Elisabetta che ha vietato ogni manifestazione pubblica di sentimenti e affettuosità tra i membri della Famiglia Reale, il bacio che William e Kate Middleton hanno scambiato con Camilla e Carlo, è da definire come “un gesto inopportuno” e del tutto estraneo al protocollo di Corte.

D’altro canto, non è la prima volta che durante le cerimonie alla Abbazia di Westminster, i Reali si danno un bacio ma quando lo fanno non è mai un atto casuale. Basti pensare al bacio di Kate a Meghan, una mossa per mettere a tacere le voci, poi rivelatesi fondate, sempre più insistenti sulle tensioni interne nella famiglia. Allora il gesto voleva significare che le cose andavano bene tra loro e che i rumors erano solo pettegolezzi.

Nel 2022 il bacio di Kate a Camilla significa che la Duchessa di Cambridge riconosce l’autorità della suocera come futura Regina consorte. Dunque, il gesto di eccessiva confidenza che la moglie di William si è presa nei confronti della Duchessa di Cornovaglia è stato in realtà pianificato a tavolino e a sostenerlo è l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, che studia in particolare le abitudini e i comportamenti della Famiglia Reale.

Come ha spiegato al Mirror: “Kate ha toccato il braccio di Camilla con la mano sinistra come gesto aggiuntivo per suggerire vicinanza e affetto mentre si baciavano sulla guancia”. Lady Middleton dunque ha voluto dire apertamente che appoggia la moglie di Carlo, desiderosa di mostrare rispetto per la donna che sarà la regina consorte prima di lei.

Kate Middleton, il gesto scomodo

La James sottolinea che Kate, magnifica col cappotto blu di Catherine Walker, ha compiuto anche un atto di sottomissione nei confronti Camilla, mettendosi addirittura in una posizione di disagio e scomoda, perché ha dovuto piegare le ginocchia per riuscire a baciare la suocera sulla guancia. “La sua mano si è appoggiata due volte al braccio di Camilla, proprio per mostrare rispetto e affetto nei suoi confronti”, secondo un sentimento di unità cui la Regina ha più volte fatto appello.

Lo stesso sentimento di affetto tra i Duchi di Cambridge e Carlo e Camilla era evidente nella cerimonia del 2020 che ha segnato l’ultimo impegno pubblico di Harry e Meghan Markle per la Corona. Allora, i quattro si erano mostrati compatti e solidali nel prendere distanza dal comportamento dei Sussex.