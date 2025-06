Kate Middleton progetta la fuga con William, la spiaggia segreta solo per loro

Kate Middleton programma le vacanze estive assieme a William e ai figli, in una spiaggia davvero segreta

Fonte: IPA Kate Middleton e il principe William

Stavolta Kate Middleton intende rispettare le tradizioni reali e, per le vacanze estive di quest’anno, pensa a un luogo che fu, e continua a essere, molto caro alle teste coronate d’Inghilterra. Ferie al mare per la Principessa e famiglia, non lontano da casa, ma ben lontani da occhi indiscreti. I piccoli George, Charlotte e Louis giocheranno lì dove lo fece il papà molti anni fa. Il segreto della spiaggia di Holkham.

Kate Middleton, vacanze di privacy

Kate Middleton ama trascorrere le vacanze in famiglia, e ce ne eravamo accorti anche lo scorso Natale. Lontana dagli eventi istituzionali, la Principessa preferisce ritagliarsi dei momenti di pace da trascorrere in sola compagnia del marito e dei suoi figli. Così, con la bella stagione, lei, il Principe William e i principini George, Charlotte e Louis, partiranno per una destinazione segreta. L’estate dei Principi di Wales si svolgerà nell’appartata spiaggia di Holkham, vicina alla residenza di Sandringham, sulla costa orientale della Gran Bretagna.

È un luogo conosciuto, dove Kate e famiglia passano spesso i fine settimana, quando lasciano l’Adelaide Cottage di Windsor per immergersi nella natura, il cui legame per la Principessa è sempre più importante dopo la malattia. Holkham è una grande distesa sabbiosa cosparsa di dune erbose, ricca di verde e abitata da una variegata fauna marina. Un luogo “selvaggio”, ma ad appena mezz’oretta di auto dalla dimora di campagna di Anmer Hall. Il compromesso perfetto tra comodità e avventura.

La spiaggia segreta dei reali

La spiaggia di Holkham è uno dei posti più segreti frequentati dalla famiglia reale inglese, un luogo che vanta una storia secolare e che ha accolto i più grandi monarchi della storia. La Regina Elisabetta ci passeggiava in compagnia dei suoi amati cagnolini, anche quando pioveva a dirotto. Raccoglieva interi vassoi di conchiglie, con le quali decorava il castello di Mey, in Scozia. Assieme alla mamma, in spiaggia ci andavano anche Carlo e Anna che, ancora bambini, si divertivano come matti a giocare a nascondino tra le dune.

E poi è arrivato il turno di William, che a Holkham ha trascorso il giorno della Festa del Papà, saltando sulla sabbia assieme ai suoi tre monelli (tenerissimo momento immortalato dalla Principessa sui social). Ancora, fu proprio tra le dune della spiaggia segreta che Kate e William girarono il video celebrativo per il loro decimo anniversario di matrimonio. Il fascino brullo della spiaggia inglese piace ai reali e anche ai cineasti. È proprio qui che fu girato il romanticissimo Shakespeare in Love, con Gwyneth Paltrow. E qui che hanno combattuto i supereroi Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, l’ultimo capitolo della saga Marvel uscito nel 2024.