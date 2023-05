Harry torna a Londra. “Il matrimonio con Meghan Markle finito in lacrime”

Harry tornerà a Londra molto presto. Il motivo? Deve nuovamente presentarsi in tribunale per la causa intenta contro alcuni media britannici. Ma è probabile che questa sia la volta definitiva. Infatti pare che il matrimonio con Meghan Markle sia destinato a finire in lacrime.

Quando Harry tornerà a Londra

Il futuro che attende Harry è più cupo che mai. Il Principe è stato accolto nella totale indifferenza durante l’incoronazione di Carlo. Suo padre che ha tanto insistito per averlo vicino a sé durante la cerimonia non lo ha degnato nemmeno di uno sguardo, non ha trovato 5 minuti per stringergli la mano e salutarlo.

C’è da dire però che Harry si è subito dileguato dopo la funzione in chiesa, non è voluto rimanere neanche un giorno a Londra, anche se pare abbia cercato un colloquio col Sovrano e con William per tentare di spiegare la sua posizione, ma senza successo. E così dopo 30 minuti trascorsi da solo a Buckingham Palace ha preso l’aereo che lo ha riportato in California. A quanto pare però per poco tempo. Infatti, il Principe è di nuovo atteso nella capitale britannica per le prossime settimane. Harry deve tornare in tribunale a giugno nell’ambito della causa che ha intentato contro il Mirror Group Newspapers, accusato di aver utilizzato delle intercettazioni telefoniche illegali per spiare il Principe ed altre star.

Harry, matrimonio finito

Dovrebbe trattarsi di una visita lampo, come quella dello scorso marzo, ma non è detto che sia così. Harry si sta isolando sempre di più anche in California. Recentemente anche JR Moehringer, il ghostwriter di Spare, ha raccontato di quanto sia stato esasperante lavorare con lui, litigi e urla alle due di notte erano una costante.

Ma anche Meghan Markle pare si stia allontanando dal marito, sempre più incontrollabile nelle sue esternazioni contro la Famiglia Reale che di fronte alle accuse assurde di Harry sta costruendo un muro di cemento impenetrabile, causando un danno enorme alle finanze dei Sussex che contano qualcosa solo grazie ai legami che intrattiene con Buckingham Palace. Meg dunque si dissocia dal maritino ossessionato dalla sua libertà e punta a costruirsi una carriera tutta americana, magari buttandosi in politica, dopo che la strada verso Hollywood le è stata sbarrata.

Il loro matrimonio è in bilico già da tempo e il futuro è quanto mai tempestoso. Stando a quanto scrive l’editorialista ed ex Ministro laburista Chris Mullin sull’Indipendent, “il matrimonio tra Harry e Meghan è destinato a finire in lacrime“. A dettare i tempi, secondo l’esperto, sarà la Duchessa del Sussex, come sempre d’altro canto. Meghan è “chiaramente il motore principale” del rapporto, relegando Harry al secondo posto. Di fatto, stando a Mullin, è stata la Markle a creare questa difficile situazione e sarà lei a terminarla in un bagno di sangue, naturalmente a scapito del Principe. Motivo per cui il suo ritorno a Londra potrebbe essere definitivo. “Il Duca del Sussex tornerà zoppicando“.