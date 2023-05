“Harry esasperante, urla alle due di notte”. Anche Meghan Markle non lo sopporta

“Harry è esasperante e ossessionato. Abbiamo litigato violentemente alle due di notte”, questo è il ricordo che JR Moehringer, il ghostwriter di Spare ha del Principe. Ma non è l’unico a percepire la difficoltà di relazionarsi con lui. Negli ultimi mesi anche Meghan Markle pare non sopporti più il marito e la causa principale è proprio quella dannata autobiografia che oltre a portargli milioni, ha causato la rottura definitiva con la Famiglia Reale.

JR Moehringer, lo sfogo contro Harry del ghostwriter di Spare

Per la prima volta da quando è stato pubblicato Spare, JR Moehringer, lo scrittore che ha di fatto messo nero su bianco la biografia di Harry, parla per la prima volta della sua collaborazione col secondogenito di Re Carlo. E non è un racconto idilliaco. I contrasti e i litigi sono stati molti e anche parecchio violenti. Lo scrittore ha confessato al New Yorker di essere stato esasperato da Harry. L’articolo, ora pubblicato online, esce nella versione cartacea il 15 maggio.

L’apice dello scontro è avvenuto una notte. Erano le due, Harry e Moehringer erano collegati via Zoom. La discussione si è accesa intorno all’episodio accaduto durante un’esercitazione militare in cui un soldato ha offeso gravemente sua madre Lady Diana. Harry vuole inserire anche la sua reazione, ma lo scrittore pensa sia meglio finire il racconto con l’umiliazione subita e non diluire troppo la storia. Da quel momento si scatena l’inferno.

Harry, la lite alle due di notte

“Mi batte forte il cuore, stringo le mascelle, e inizio ad alzare la voce. Ma tra me e me dico: ‘Che cosa strana, sto urlando al principe Harry’. Il quale fa lo stesso con me, le sue guance si infiammano, gli occhi si stringono. A un certo punto penso che la nostra collaborazione possa finire così“, ricorda Moehringer. Il Principe resta in silenzio come incantato davanti alla telecamera. Poi, prosegue lo scrittore: “Stava solo fissando la telecamera. Alla fine, ha espirato e ha spiegato con calma che, per tutta la vita, le persone avevano sminuito le sue capacità intellettuali”.

Per scrivere Spare ci sono voluti due anni e mezzo di collegamenti esasperanti via zoom, telefonate e incontri. Moehringer racconta anche di quando Harry e Meghan lo hanno ospitato nella loro villa di Montecito e di come Lady Markle lo riempisse di cibo e dolci, sapendo che gli mancava la sua famiglia. Quando finalmente il libro è stato pubblicato, la Duchessa ha inviato dei giocattoli ai figli di Moehringer.

Ma il rapporto con Harry lo ha logorato. Insomma ha fatto chiaramente capire che non è facile stargli accanto, anche perché il Principe è letteralmente ossessionato da certe cose, come la questione della libertà. “Harry sia era sentito libero per la prima volta quando si era innamorato di Meghan e, di nuovo, lasciando la Gran Bretagna”. Così, nel momento in cui la stesura dell’autobiografia è stata conclusa: “Harry ringrazia l’editore e il team. E, commosso, alza il calice e propone un brindisi. Aveva seguito il mio consiglio, ossia di credere nel libro. E finalmente essere libero. Harry allora iniziò a piangere, e io con lui”. Moehringer sottolinea come il secondogenito di Carlo abbia sofferto moltissimo di quella “omertà ingentilita” che è una regola a Buckingham Palace. Ma per Harry il dolore non è finito.

Harry, anche Meghan Markle non ce la fa più

Lo abbiamo visto tutti all’incoronazione il finto sorriso al suo ingresso nell’Abbazia di Westminster dove gli unici a rivolgergli la parola sono stati Eugenia di York e suo marito e la prima cosa che ha detto a loro è stata: “Ho cercato di incontrarli ma non hanno voluto”, in riferimento a suo padre Carlo e a suo fratello William. Ed è stato abbandonato da solo a Palazzo.

Ma anche Meghan sembra ormai molto distante da lui, come se le sue battaglie non fossero più condivise totalmente dalla moglie. Le voci di divorzio si inseguono da mesi, lei non lo sostiene più come una volta, non vuole più mettere piede in Gran Bretagna e lo manda in pasto ai leoni (ossia alla Famiglia Reale) da solo. E mentre Harry era a Londra a soffrire, Lady Markle ha passato una piacevole giornata con gli amici facendo trekking vicino a casa. Forse anche lei è ormai esasperata dalle ossessioni del marito e vorrebbe solo voltare pagina.

