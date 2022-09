Harry, compleanno amaro. E Meghan Markle si vendica col microfono nascosto

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Harry compie 38 anni. È nato infatti il 15 settembre 1984. Questo è il primo compleanno che trascorre senza sua nonna, la Regina Elisabetta e per lui è senz’altro un elemento destabilizzante. Soprattutto perché le tensioni con suo padre Carlo e suo fratello William restano ancora irrisolte.

Harry sempre più solo: primo compleanno senza nonna Elisabetta

Alla funzione a Westminster Hall per commemorare Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, Harry non è riuscito a trattenere le lacrime. La nonna è stata per 37 anni la sua ancora di salvezza. Un punto fermo quando i genitori, Carlo e Diana, divorziarono, quando la stampa prese di mira la Principessa, quando la madre morì tragicamente nel 1997, quando sposò Meghan Markle e anche quando lasciò la Famiglia Reale per trasferirsi con moglie e figlio in California dove ha lanciato accuse pesantissime contro suo padre e suo fratello.

Elisabetta è stata l’unica a cercare una vera mediazione, a sopportare la rabbia e i capricci del nipote. E ora che lei non c’è più, Harry si trova spiazzato, senza nessuno che è pronto a proteggerlo e perdonarlo, qualsiasi cosa combini.

Qualche cenno di distensione a dir la verità c’è stato da parte di William. Secondo quanto riporta il Sun, il Principe del Galles avrebbe invitato Harry e Meghan Markle a cena dopo la funzione a Westminster. Dunque, i Sussex sono stati ospiti di Kate Middleton e William nella loro casa di Londra, a Kensington Palace. Si è trattato di un incontro informale e privato nel tentativo di mettere da parte i rancori e mostrarsi uniti dopo la morte della Regina. Di fatto, lo sforzo di Re Carlo e del suo entourage è di dare della Monarchia un’immagine solida e forte.

Di questa cena non si sa nulla, ma certo è in netto contrasto col divieto imposto a Harry l’8 settembre scorso di mangiare insieme a Carlo e William a Balmoral. È già la seconda volta che William cerca di riconciliarsi col fratello. All’indomani della morte della Regina infatti offrì a lui e a Meghan l’opportunità di ricevere insieme le condoglianze dei sudditi a Windsor.

Le umiliazioni di Harry

In molti però ancora si chiedono se la fiducia di William e Kate verso i Sussex sia ben riposta o si debbano preparare a ricevere qualche altra stoccata da parte loro. In fondo, Harry ha sempre detto che non rinuncerà a far uscire il suo libro di memorie. Ma soprattutto sono molte le “umiliazioni” che ha dovuto accettare in questi giorni.

Oltre alla cena negata col padre e il fratello, gli è stato vietato di indossare l’uniforme militare a tutte le cerimonie, proprio come a suo zio Andrea. Lui e Meghan hanno dovuto rispettare il protocollo e fare un passo indietro nei confronti di William e Kate, specialmente ora che sono cresciuti in graduatoria. Ma c’è una cosa che proprio i Sussex non riescono ad accettare, ossia che ai loro figli Archie e Lilibet è stato negato il diritto di farsi chiamare “sua altezza reale” quando saranno nominati Principe e Principessa.

Stando al Daily Mail è stato Carlo a negare ai nipotini questo privilegio. Come è noto il nuovo Re vuole una Monarchia slim e tagliare le spese, ha già licenziato metà del personale di Clarence House. La decisione di Carlo pare abbia fatto infuriare Harry e Meghan che non si aspettavano un trattamento di questo genere. Anche se la loro reazione contraddice quanto in passato avevano sostenuto, ossia che non volevano dare titoli nobiliari ai figli.

Una fonte ha raccontato al Sun che “Harry e Meghan erano preoccupati per la questione della sicurezza ed essere Principe e Principessa dà loro il diritto di avere determinati livelli di sicurezza. Ci sono stati molti colloqui nell’ultima settimana. Hanno insistito sul fatto che Archie e Lilibet fossero Principe e Principessa. Sono stati implacabili da quando la Regina è morta. E si sono infuriati per il fatto che Archie e Lilibet non possano avere il titolo di Sua Altezza Reale. Questo è l’accordo: possono essere Principe e Principessa ma non Loro Altezze Reali perché non sono reali che lavorano per la Monarchia”.

Meghan Markle, il microfono nascosto nel vestito

Nel frattempo circolano voci che Lady Markle e consorte stiano registrando tutto quello che sta accadendo in questo momento a Corte. Qualcuno sui social ha scritto che Meghan sembrava nascondere sotto il tubino nero che indossava al Castello di Windsor per l’incontro con William e Kate un microfono. Naturalmente, una fonte vicina alla Duchessa ha smentito tutto e ha definito “folli” tali insinuazioni.