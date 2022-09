Harry, cala il gelo con Meghan Markle: “Chiara mancanza d’affetto”

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Tra Meghan Markle e Harry qualcosa si è rotto. E a dirlo questa volta non sono le malelingue di Palazzo ma alcuni esperti di linguaggio del corpo che hanno letto dei chiari segni di crisi nella coppia. Soprattutto il Principe si è tradito mostrando una chiara insofferenza nei confronti della moglie, per altro sotto gli occhi di milioni di persone durante i funerali della Regina Elisabetta.

Harry prende le distanze da Meghan Markle

Harry e Meghan Markle sono tornati in California senza ottenere nulla da Re Carlo, anzi con la certezza che le tensioni con la Famiglia Reale non sono affatto stemperate e che i rancori sono ancora molto vivi da entrambe le parti. Ma non è tutto. La coppia è in procinto di sfasciarsi secondo gli esperti di linguaggio del corpo che hanno studiato i Sussex durante le esequie di Sua Maestà. E a soffrire di più tra i due è Harry che infondo ha perso molto con la Megxit in termini di privilegi e di affetti e che si è ritrovato a vivere una vita che non gli appartiene e che a detta dei suoi amici nemmeno lo soddisfa.

Il ritorno in Gran Bretagna, i giorni passati tra protocolli, cerimonie, riti a stretto contatto con la sua famiglia avranno fatto scattare qualcosa nel secondogenito di Carlo e Diana, a cominciare probabilmente dal fatto che con la morte di sua nonna, la Regina Elisabetta, l’ultimo legame con la sua esistenza da Principe è ormai reciso per sempre. Questo si sarebbe tradotto in “una chiara mancanza di affetto” nei confronti di sua moglie Meghan Markle, che è di fatto all’origine di tale situazione imbarazzante, come ha sottolineato l’esperta Katia Loisal.

Meghan Markle e Harry separati: i gesti inequivocabili

Harry e Meghan, che di solito si mostrano in pubblico mano nella mano, si sono tenuti a distanza l’uno dall’altra durante il funerale di Elisabetta. Una scelta che qualcuno ha voluto vedere come tentativo di arginare le critiche nei loro confronti per aver tenuto dei comportamenti non consoni alla situazione, tra questi atteggiamenti c’era il presentarsi durante le funzioni religiose, mano nella mano con le dita intrecciate.

“È stato interessante notare la mancanza di affetto e il contatto reciproco tra il principe Harry e Meghan”, ha sottolineato l’esperta che ha proseguito: “Mentre la maggior parte dei membri della Famiglia Reale camminava ai funerali con le braccia lungo il corpo, Meghan cupa teneva il capo chino, gli occhi bassi e le mani giunte davanti, in un gesto di autoprotezione che indicava un livello di disagio o incertezza”. Forse è per questo che poi ha scritto la famosa lettera a Carlo.

La coppia ha mantenuto la “rigida” distanza formale anche quando si sono seduti, la schiena dritta anche se si sono leggermente inclinati l’uno verso l’altra.

Fonte: Getty Images

La Loisal ha anche spiegato che Harry, come Carlo e William, hanno mostrato sui loro volti la tristezza e l’ansia per la perdita della Regina e si dondolavano stando in piedi. “Il dondolio è spesso visto in momenti di forte disagio psicologico ed è un modo efficace per ridurre l’ansia e la tensione, promuovendo un senso di calma attraverso la stimolazione del centro dell’equilibrio”.

Meghan Markle in imbarazzo con Kate Middleton

Se tra Meghan e Harry è calato il gelo. Tra lei e Kate Middleton la temperatura non si è mai scaldata. E per la prima volta Lady Markle ha perso la sicurezza che da sempre l’ha contraddistinta e si è mostrata imbarazzata nell’incontro coi cognati. L’esperta ha sottolineato: “n numerose occasioni Meghan ha guardato Kate, tuttavia, lo sguardo non è stato ricambiato”. Mentre William in modo evidente sembrava sforzarsi quando si è rivolto verso la moglie di suo fratello. E l’occhiata che le ha lanciato sembrava volerla fulminare.

Solo in quell’occasione Harry, stando alla Loisal, è intervenuto a proteggere Meg. L’ex attrice è apparsa in evidente difficoltà. Ha cercato di salutare la folla davanti al Castello di Windsor col braccio ma la mano è rimasta a mezz’aria quasi volesse piuttosto toccarsi i capelli o coprirsi il viso. A quel punto suo marito è intervenuto avvicinandosi a lei e sfiorandola.