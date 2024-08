Fonte: Getty Images Emanuele Filiberto di Savoia

“Tanti auguri, amore mio. Che tu possa splendere nella vita”. Con queste parole, Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso alcuni scatti del compleanno della figlia Luisa di Savoia, che ha compiuto 18 anni. Un giorno speciale, che ha visto tutta la famiglia riunita, alla presenza di Marina Doria. Molti utenti si sono uniti agli auguri della “Principessa”. I festeggiamenti si sono tenuti sull’isola di Cavallo, tra la Sardegna e la Corsica.

Luisa di Savoia compie 18 anni: le foto di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto di Savoia non condivide spesso scatti privati di famiglia: è il primo sostenitore delle sue figlie, ma ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo su alcuni tratti della sua vita. Estremamente legato a Vittoria e Luisa, le figlie che ha avuto con la moglie Clotilde Courau, ha voluto celebrare il compleanno della figlia Luisa sui social, pubblicando alcuni scatti.

Luisa di Savoia ha compiuto 18 anni, ma, rispetto alla sorella Vittoria, di cui sappiamo molto, è sempre apparsa molto più riservata. Lo scenario è mozzafiato: l’isola di Cavallo è uno dei luoghi più belli tra l’Italia e la Francia: è anche un’isola privata, gestita da un consorzio, dove sono presenti poche ville private. Il posto ideale dove festeggiare il compimento dei 18 anni in grande stile.

Chi è Luisa di Savoia, la secondogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau

Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau sono sposati da più di 20 anni, e dalla loro unione sono nate Vittoria e Luisa. E proprio Emanuele Filiberto ha parlato delle figlie durante un’intervista a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin: “Vittoria ha 20 anni e Luisa 17. Entrambe vivono all’estero. La grande studia all’Università in Inghilterra, mentre la piccola è in un collegio a Oxford… proviamo a vederci il più possibile tutti insieme”.

Nata il 16 agosto 2006, Luisa di Savoia è nata a Ginevra, in Svizzera, esattamente come la sorella Vittoria (nata, invece, il 28 dicembre 2003), ma ambedue hanno vissuto perlopiù a Parigi insieme alla mamma. E se di Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia sappiamo molto di più (come, per esempio, il fatto che sia lei l’erede al trono inesistente d’Italia), di Luisa molto meno. Vittoria vive nel Regno Unito, studia Storia dell’Arte e Scienze Politiche ed è anche una “Royal Influencer”, se così possiamo dire.

Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria di Savoia, invece, è decisamente molto più riservata. Una piccola curiosità riguarda il significato del nome Gavina, che significa “tangibile e perpetua stima, considerazione e vera amicizia verso gli abitanti dell’isola da parte di tutta la Famiglia Reale e dei Principi di Piemonte e Venezia”.

Per i Savoia, il 2024 è stato un anno segnato da un lutto e da un vuoto incolmabile: la morte di Vittorio Emanuele di Savoia, il 3 febbraio a Ginevra, è stato un momento difficile per la famiglia, che si è unita attorno a Marina Doria, presente al diciottesimo dell’amata nipotina Luisa. “Devo dare tanto alle mie figlie, a mia moglie e oggi anche a mia madre, ho una responsabilità in più. (…) Vittoria e Luisa saranno per la famiglia un asset davvero importante, perché hanno quella visione al femminile che è molto più giusta della nostra. Sono molto orgoglioso delle mie figlie”, aveva detto a Verissimo Emanuele Filiberto.