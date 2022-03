Edoardo, gli auguri di compleanno della Regina e lo sgarbo ad Andrea

Elisabetta, 70 anni di regno: amori, figli, scandali, eventi epocali

Il Principe Edoardo compie 58 anni, e sul profilo social della Royal Family arrivano gli auguri della Regina Elisabetta II: il suo è un bellissimo messaggio che scalda il cuore. Ma il pensiero vola subito ad Andrea, che appena un mese fa ha festeggiato il suo compleanno e non ha certo ricevuto lo stesso trattamento.

Regina Elisabetta, gli auguri a Edoardo

È l’ultimogenito della Regina Elisabetta II e di suo marito, il Principe Filippo, e il 10 marzo ricorre il suo compleanno: Edoardo ha potuto contare su un regalo speciale, un dolce messaggio proveniente proprio da sua madre, condiviso sugli account social della Famiglia Reale. “Tanti auguri di buon compleanno al Conte di Wessex” – si legge su Instagram, a didascalia di una foto che lo ritrae ad un evento pubblico risalente a qualche mese fa. Probabilmente, Sua Maestà ha avuto modo di trascorrere del tempo con il figlio in occasione di questo giorno importante, essendosi ormai ripresa dal Covid.

Non è infatti una novità che i Reali inglesi amino festeggiare il loro compleanno nel calore della famiglia, solo con le persone più care. E per Edoardo queste sono la moglie Sophie di Wessex, i figli Louis e James, e naturalmente la Regina. Ma è consuetudine di quest’ultima anche fare pubblicamente gli auguri, approfittando dei profili social della Royal Family. Una “tradizione” inaugurata solo negli ultimi anni, e che è stata infranta di recente quando a compiere gli anni è stato il Principe Andrea.

Lo sgarbo al Principe Andrea

Per lui, nessun messaggio di auguri: lo scandalo in cui è rimasto coinvolto ha raffreddato inevitabilmente i rapporti di Andrea con il resto della famiglia, tanto che la Regina ha deciso di evitare persino un gesto così semplice e innocente come un ricordo in occasione del suo compleanno. Il Duca di York ha compiuto gli anni appena tre settimane fa, nel pieno della vicenda giudiziaria che lo vede accusato di molestie sessuali – per la quale ha già pagato un’importante cifra, che secondo i media avrebbero anticipato (almeno parzialmente) proprio Elisabetta e il Principe Carlo.

Andrea è sempre stato il figlio prediletto della Regina, e gli accadimenti più recenti hanno messo a dura prova il loro legame. Tanto che, sempre stando ad alcune indiscrezioni, il Principe Edoardo avrebbe ormai guadagnato molti punti agli occhi di sua madre – e anche a quelli dei sudditi. Sempre discreto, anche con il suo spirito artistico e un temperamento un po’ vivace, l’ultimogenito di Elisabetta non si è mai tirato indietro davanti ai suoi compiti, assolvendoli con grande rispetto e senza bisogno di mostrarlo pubblicamente.

È su di lui che la Regina ha sempre potuto contare, soprattutto nei momenti più bui (è stato Edoardo, assieme a sua moglie, a restarle vicino dopo la morte del Principe Filippo). Senza contare l’importantissimo ruolo di Sophie: il Conte di Wessex è l’unico dei quattro figli di Elisabetta ad aver avuto un matrimonio che ha superato le insidie del tempo, rafforzandosi anno dopo anno. E il messaggio d’auguri con cui sua madre ha voluto festeggiarlo è un piccolo, ma tangibile segno dell’unione che li lega, oggi ancora di più.