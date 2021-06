Kate Middleton snobba il Royal Ascot. E Sophie del Wessex le ruba la scena

editato in: da

Kate Middleton, Meghan Markle e le altre al Royal Ascot

Kate Middleton ancora non si è vista al Royal Ascot, dopo tre giorni di competizioni. Ma a rubarle la scena ci ha pensato Sophie del Wessex, vera protagonista dell’appuntamento ippico con due look strepitosi.

Se Buckingham Palace ha spiegato che a causa del Covid, e per il secondo anno consecutivo, la Regina non presenzierà al Royal Ascot, cui per altro tiene particolarmente. Sua Maestà è un’appassionata di corse ippiche e uno dei suoi cavalli è in gara. Pare che sappia tutto su favoriti e sfavoriti e per lei è stata una grande rinuncia non partecipare di persona al tradizionale appuntamento. È solo la seconda volta in 69 anni che accade.

Ma per ragioni di sicurezza legate alla pandemia, Elisabetta è costretta a seguire le corse in televisione, al Castello di Windsor dove tra poche settimane attende la visita di Harry che ritornerà a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana.

A fare le sue veci al Royal Ascot ci hanno pensato Carlo e Camilla, Zara Tindall, campionessa di ippica, la Principessa Anna e la Contessa del Wessex, forse la nipote acquisita più apprezzata dalla Regina. Mentre Kate Middleton e William non si sono ancora visti e non è detto che prendano parte all’evento.

D’altro canto, in 10 anni di matrimonio, la Duchessa di Cambridge è intervenuta al Royal Ascot solo tre volte e in tutti i casi ha sfoggiato outfit splendidi, tra cui un bellissimo abito in pizzo bianco di Dolce & Gabbana. Nel 2018 saltò l’edizione, lasciando il campo a Meghan Markle.

Nel 2021 a rubarle la scena ci ha pensato Sophie del Wessex. La moglie del Principe Edoardo si è presentata prima con una camicia in seta bianca e maniche trasparenti, firmata ARoss Girl x Soler, che ha abbinato a una lunga e ampia gonna a sfondo chiaro decorata da enormi fiori lilla, del brand Suzannah. L’abito intero della stessa linea della gonna indossata dalla Contessa del Wessex costa 4.950 sterline (5.783 euro). Il look si completa con l’immancabile cappello, color glicine con piume.

Al secondo appuntamento Sophie si è presentata con un abito verde scuro con delle grosse palme bianche stilizzate. Il marchio è sempre Suzannah, ma il costo è decisamente più alla portata, “solo” 190 sterline (222 euro circa).