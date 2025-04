Charlotte Casiraghi, bellissima senza trucco alla Fiera del Libro di Parigi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno resa un’icona)

C’è chi alla Fiera del Libro va per scoprire nuove uscite editoriali, chi per ascoltare dibattiti con scrittori illustri e chi, come noi, per ammirare Charlotte Casiraghi in tutta la sua grazia. Perché quando arriva lei, anche la sobrietà diventa un gesto di stile. E così è stato: nella serata d’apertura del Festival del Libro di Parigi 2025, la figlia di Carolina di Monaco ha stregato tutti con la sua bellezza naturale.

Eleganza senza trucco: la lezione di Charlotte Casiraghi

Alla vigilia dell’apertura ufficiale, il Grand Palais di Parigi ha visto sfilare volti noti della cultura e della politica francese. Ma tra tutte le presenze istituzionali, Charlotte Casiraghi ha brillato con la discrezione che la contraddistingue.

Nessun make-up studiato, nessuna piega ingessata, nessun effetto scenico. Solo lei, con la sua pelle luminosa, i capelli lasciati sciolti in onde naturali e un sorriso gentile che sa parlare più di qualunque contouring. Un’apparizione che ha qualcosa di rivoluzionario nel mondo dell’immagine: presentarsi senza trucco a un evento ufficiale, peraltro in compagnia della ministra della Cultura Rachida Dati e di Valérie Pécresse, presidente della regione Île-de-France.

Fonte: IPA

Charlotte Casiraghi ha scelto un outfit sobrio e chic, come solo lei sa fare. Il cuore del look è un pantalone a pinces color antracite, dal taglio maschile e impeccabile, abbinato a una camicia celeste leggermente sbottonata sul décolleté. Un tocco di sensualità raffinata, che si fonde con la compostezza della giacca: un blazer strutturata con due maxi bottoni, essenziale ma di carattere, perfetta per chi sa indossare il potere con grazia. Il tutto completato da una pochette bicolor, nera e bianca, geometrica e sobria quanto basta per non rubare la scena all’insieme.

Fonte: IPA

La passione per i libri (e la moda che parla la sua lingua)

Charlotte Casiraghi non era lì per farsi fotografare, ma per fare ciò che ama: immergersi nella letteratura, alimentare il dialogo con gli autori, difendere la cultura come bene necessario. Da anni impegnata nei Rendez-vous littéraires promossi da Chanel — maison di cui è ambasciatrice e con cui ha costruito un ponte tra moda e pensiero — Charlotte è membro del comitato del premio letterario del Nouvel Observateur. E se c’è una cosa che dimostra in ogni occasione pubblica, è che l’intelligenza ha un suo stile: sobrio, sicuro, mai urlato.

La sua scelta di apparire senza make up alla Fiera del Libro di Parigi non è solo un vezzo, ma una dichiarazione coerente con ciò che rappresenta. È l’elogio del pensiero che prevale sull’apparenza, la bellezza che si misura nella compostezza di un gesto, nell’eleganza di una frase detta sottovoce. Ed è anche un invito, nemmeno troppo implicito, a rivedere il nostro rapporto con l’immagine, soprattutto nei contesti pubblici in cui le donne sono spesso giudicate più per il rossetto che per le parole.

Charlotte Casiraghi, in questo senso, è sempre un passo avanti. Senza rinunciare alla moda — anzi, rendendola ancora più colta e stratificata — riesce a usarla come linguaggio, come estensione del suo pensiero. E anche questa volta, con un semplice outfit composto da capi che sembrano presi da una capsule wardrobe perfetta, ha lanciato un messaggio chiaro: meno è meglio, quando si ha qualcosa da dire.