Charlotte Casiraghi incinta e terrorizzata, salta le vacanze con Carolina di Monaco

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio e per questo motivo avrebbe deciso di saltare le vacanze sulla nave che tradizionalmente trascorreva con sua madre Carolina di Monaco. Non vuole mettere in pericolo il suo bambino esponendolo all’eventualità di una rovinosa caduta, come era successo a sua cognata Beatrice Borromeo.

Charlotte Casiraghi rinuncia alle vacanze con Carolina di Monaco

Charlotte Casiraghi aspetterebbe dunque il terzo figlio, secondo Voici, il parto è previsto per la prossima estate. La monegasca è già madre di Raphaël Elmaleh, avuto dalla relazione con Gad Elmaleh e Balthazar Rassam nato dal matrimonio con Dimitri Rassam da cui aspetta il secondo bebè appunto.

Sebbene la gravidanza di Charlotte non sia stata ancora confermata, è già molto chiacchierata. Si vocifera che Carolina di Monaco sia molto preoccupata, perché la relazione tra la figlia e il produttore cinematografico è molto tesa. E a tal proposito circolano indiscrezioni su una crisi in corso tra i due che malgrado la dolce attesa continuano a vivere esistenze separate.

Nonostante tutte queste energie negative, la Casiraghi pare sia molto felice di accogliere presto un nuovo neonato. Come ricorda il magazine Voici, ha sempre desiderato avere una famiglia numerosa, proprio come sua madre Carolina che di figli ne ha quattro. Giunta alla terza gravidanza, dopo due maschi, ora Charlotte sogna una femminuccia.

Per questo motivo da madre attenta e protettiva, ha deciso di rinunciare alle sue vacanze invernali che di solito trascorre in compagnia della mamma e a volte dei fratelli, in particolare Pierre con la moglie Beatrice Borromeo.

Charlotte Casiraghi terrorizzata dall’incidente di Beatrice Borromeo

Charlotte avrebbe preso questa precauzione per non rischiare una caduta sulle piste da sci che potrebbe mettere in pericolo il bebè in arrivo. Una decisione probabilmente presa anche alla luce di quello che accadde alla cognata Beatrice Borromeo durante la seconda gravidanza. Un’operazione al ginocchio a seguito di una caduta le fu fatale.

A raccontare di questo incidente fu la stessa Borromeo in un’intervista al Fatto Quotidiano, rivelando di essere anche lei stata una delle vittime dello scandalo che anni fa coinvolse alcuni ortopedici milanesi per un giro di mazzette. “Mi ha operato il ginocchio sinistro nel febbraio del 2016. – Dopo una caduta, avevo il ginocchio dolorante. Un dolore sopportabile, ma dopo tre o quattro giorni sono andata a farmi visitare all’Ortopedico Gaetano Pini. Mi è capitato il dottor Calori il quale mi ha detto che avevo il menisco lesionato in due punti e che bisognava operare con assoluta urgenza il giorno stesso. Mi ha spiegato che non c’era posto al Pini, ma che sarebbe riuscito a trovarmi una stanza, a pagamento, alla clinica privata La Madonnina. Ho accettato”.

La moglie di Pierre Casiraghi disse che l’operazione non solo non era necessaria ma che fu anche eseguita in modo non corretto, costringendola a usare le stampelle per due anni e a fare fisioterapia. L’intervento le provocò anche un dolore latente e continuo. “Lo stato del mio ginocchio, mi provoca la dislocazione dell’osso sacro, con il risultato che con il pancione non riesco più a prendere in braccio il mio primo figlio e neppure a fare le scale”.