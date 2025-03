Charlotte Casiraghi travolgente in tuta alla Paris Fashion Week 2025, il nuovo look

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi magnifica e magnetica alla sfilata di Chanel nell’ambito nella Paris Fashion Week 2025. La figlia di Carolina di Monaco si è presentata con un raffinatissimo jumpsuit della Maison che davvero in poche si possono permettere di indossarlo con tale eleganza e grazia. E poi il suo look è tutto rinnovato, grazie a una nuovissima acconciatura che la rende divina.

Charlotte Casiraghi divina alla sfilata di Chanel

È difficile per Charlotte Casiraghi superare se stessa in fatto di stile e raffinatezza, ma lei ci è riuscita. La figlia di Carolina di Monaco ha davvero dato il meglio di sé alla sfilata di Chanel, collezione autunno-inverno 2025, durante la Paris Fashion Week 2025.

Fonte: Getty Images

Charlotte ci aveva già dato un assaggio di quello che sarebbe stato il suo stile di questa edizione della Paris Fashion Week durante la cena inaugurale al Louvre dove si era presentata con un abito in seta color avorio, a vita alta, dove brillava su tutto le altre ospiti per la sua superlativa eleganza.

Poi da Parigi si è spostata a Montecarlo dove è intervenuto a un importante incontro in occasione della Festa della Donna in cui ha parlato della sua carriera, ma è stata fortemente criticata per aver osato indossare dei mocassini gialli abbinati ai jeans.

Il riscatto, ammesso che ce ne fosse bisogno, non si è fatto attendere e così eccola magnifica alla sfilata di Chanel che si è tenuta al Grand Palais di Parigi.

In aggiornamento