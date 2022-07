Charlotte Casiraghi sfida Charlene di Monaco, l’abito svela la lingerie e lascia senza fiato

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Jumping International

Charlotte Casiraghi è stata la protagonista del Jumping International di Montecarlo, dove ha letteralmente dominato la scena con dei cambi di look sensazionali, facendo totalmente dimenticare l’assenza di Charlene di Monaco.

Charlotte Casiraghi oscura Charlene di Monaco

Charlotte Casiraghi non poteva mancare a uno dei più importanti appuntamenti del mondo equestre, lei che fin da bambina ha gareggiato con successo e che ha sfruttato questa dote anche durante la settimana della moda di Parigi dove ha sfilato per Chanel in sella a un cavallo.

Dunque, la splendida figlia di Carolina di Monaco è tornata per un weekend a Montecarlo, giusto il tempo per oscurare totalmente la zia acquisita, Charlene di Monaco che è sparita per il weekend dopo che si è mostrata con la tuta rosso fuoco in spiaggia. In sua assenza Charlotte e Carolina hanno preso il suo posto al fianco di Alberto durante il Jumping International, non solo per godersi le gare ma anche per premiare i vincitori. Pare che l’edizione di quest’anno sia stata un vero e proprio successo, grazie anche ad alcune migliorie nelle strutture che hanno reso ancora più apprezzabili e spettacolari i salti.

Ma l’attenzione non l’hanno attirata solo i purosangue, ma anche la bellissima Charlotte Casiraghi che questa volta si è fatta accompagnare al Principato dal marito Dimitri Rassam. L’ultima volta li abbiamo visti insieme a Cannes.

Charlotte Casiraghi, abito rosso e lingerie a vista

Charlotte ovviamente ha sfoggiato look di Chanel, la maison di cui è brand ambassador. Già col primo outfit ha superato se stessa. La monegasca si è presentata con uno smanicato rosso, su cui il logo del era replicato in trasparenza sulla stoffa, a balze trasversali. Corto sopra il ginocchio, la Casiraghi lo ha abbinato a dei sandali bianchi con plateau alto. L’abito però dalle forme ampie, forse troppo all’altezza del corpetto, si sposta, svelando la lingerie bianca e con pizzo. Un piccolo imbarazzo per Charlotte che però non sembra particolarmente agitata dall’inconveniente, anzi quasi non se e accorge.

Fonte: Getty Images

Il secondo look è un maxi vestito a mezze maniche con corpetto plissettato e gonna lunga. L’abito è a fantasia sui toni del nero, del blu, del celeste, del rosa e del bianco, con logo a vista. Charlotte lo abbina a un paio di sandali neri dal tacco largo. Ultra chic la pettinatura, uno chignon alto ma spettinato che mette in risalto l’ovale del viso delicato e perfetto.

Charlotte Casiraghi, il siparietto del bouquet

Charlotte ha preso il posto sia di Charlene di Monaco che di sua madre Carolina, presentandosi al fianco di Alberto nella premiazione del vincitore, Max Kühner. Durante la cerimonia, Charlotte è stata protagonista di un divertente siparietto. Infatti, mentre il Principe consegnava la coppa, a lei è toccato il bouquet. Ma prima di poterlo passare al fantino, il suo cavallo lo ha assaggiato.

Questo è stato l’unico momento in cui la bellezza della Casiraghi non ha catalizzato l’attenzione. Infatti sulla tribuna, durante la gara, c’era chi non riusciva a toglierlo lo sguardo da lei, sebbene non contraccambiasse.

Fonte: Getty Images

Carolina di Monaco, ultra chic

Naturalmente, l’eleganza di Charlotte è frutto anche di sua madre Carolina di Monaco che al Jumping International ha indossato una camicia bianca con fiocco nero al collo, un filo di perle e pantaloni rosa: un inno alla femminilità e alla raffinatezza che da sempre la contraddistingue e di cui la figlia è la degna erede.