Charlene di Monaco, i segni sul viso rivelano il prezzo della promessa ad Alberto

Da quando Charlene di Monaco è tornata nel Principato lo scorso maggio, la sua agenda pubblica è di nuovo piena di impegni. Dopo tutti i mesi che ha trascorso lontana da Alberto e dai figli, Jacques e Gabriella, ha mantenuto fede alla promessa fatta al marito. Ci sarebbe stata, avrebbe presenziato agli eventi pubblici, ma a quale costo? L’infelicità di Charlene è sempre più evidente, tanto che i giornali la descrivono spesso come la “Principessa Triste”. E quei lividi sul volto sarebbero proprio il suo personale prezzo da pagare per essersi “piegata” alla vita di Corte.

Charlene di Monaco, perché ha dei segni sul volto

Sono ben pochi i sorrisi in pubblico di Charlene: la sua felicità sembra essere lontana. El Nacional ha condiviso alcuni dettagli sulla vita privata della Principessa e soprattutto sulla sua relazione intima con Alberto, che a quanto pare non ci sarebbe mai stata. L’ex nuotatrice sarebbe stata costretta a sposarsi, e avrebbe inoltre firmato un contratto.

La sua fuga prima delle nozze, la cattura, l’obbligo di mantenere il matrimonio per almeno cinque anni. E le voci sulla fecondazione in vitro, poi, riprese più volte dai media, ma mai confermate. Come commentare, ancora, le indiscrezioni insistenti sul divorzio e sui 12 milioni di euro l’anno che Charlene riceverebbe da Alberto per rimanere nel Principato?

Negli ultimi anni, poi, Charlene è indubbiamente cambiata. Non ha mai confermato la notizia, ma spesso si è parlato di un presunto ritocco estetico. Lo stesso Alberto è intervenuto per negare qualsiasi intervento esterno alla salute, ma quei lividi sul volto, che hanno incuriosito, sono connessi, secondo un’esperta, al lifting, uno dei trattamenti più efficaci per ringiovanire il viso.

Charlene ha fatto un ritocco estetico?

Il portale Look ha deciso di fare chiarezza sulla questione, rivolgendosi a un’esperta in medicina estetica, la Dottoressa Beatriz Estébanez. Tramite la sua analisi, abbiamo potuto farci un’idea più chiara di quanto successo a Charlene. “Ha un livido sullo zigomo che potrebbe essere la conseguenza di un lifting“.

Dal momento in cui le nuove tecniche della medicina estetica sono sempre meno invasive, anche i risultati sono più naturali e armoniosi: “Non si cambia più espressione e durano per circa un decennio”. In ogni caso, la Dottoressa ha anche avanzato l’ipotesi che Charlene possa aver richiesto vari trattamenti.

La promessa fatta ad Alberto di Monaco

Charlene di Monaco ha fatto una promessa ad Alberto: sarebbe rimasta al Principato e avrebbe preso parte ai suoi impegni in pubblico. Eppure, non è facile condurre una vita infelice, un’esistenza da cui si vorrebbe scappare ogni giorno. Ed è così che il prezzo da pagare per la promessa fatta è troppo alto: gli interventi di chirurgia estetica sarebbero un modo per evadere, per ribellarsi.

La Principessa Triste è a casa, ma per lei casa è una parola distante. Forse, avrebbe davvero bisogno di ritrovarsi, lontana da tutto e da tutti, di ricominciare. Ma c’è sempre un prezzo da pagare, quando si parla di compromessi. C’è sempre un costo, che può diventare insopportabile, tanto da ricercare l’eterna bellezza.