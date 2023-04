Charlene di Monaco, quello che i gemelli ancora non sanno

Fonte: IPA Charlene di Monaco, i figli scatenati coi cuginetti al torneo di tennis

Charlene di Monaco e suo marito Alberto sembrano vivere un momento idilliaco, al punto che si è parlato di un bebè in arrivo. La Principessa potrebbe essere incinta e alcune foto lo proverebbero. I diretti interessati non parlano di questa gravidanza, sebbene il Principe si sia lasciato andare a una confessione sui gemelli Jacques e Gabriella.

Alberto e Charlene di Monaco, il matrimonio e la nuova gravidanza

Charlene di Monaco e Alberto si sono concessi una fuga romantica a Firenze, anche se per lavoro, dove l’ex nuotatrice ha sfoggiato look di Emporio Armani e un abito in paillettes di Akris che vale una fortuna e che non nascondeva alcune rotondità. Poi insieme coi gemelli Jacques e Gabriella hanno assistito alla finale del torneo di tennis di Monte-Carlo dove la Principessa è stata vittima di una divertente gaffe del vincitore, il russo Andrey Rublev.

La coppia sembra aver ritrovato la sintonia perduta e sono ormai lontani i tempi quando un giorno sì e l’altro pure i media insistevano sul divorzio ormai imminente e sull’aria di crisi irreparabile che si respirava a Palazzo, tra tensioni per il potere e contratti milionari per evitare scandali. Alberto e Charlene sono felici insieme, sono molto uniti e chissà forse presto festeggeranno l’arrivo di un nuovo bebè, anche se come detto di certezze non ce ne sono.

Di certo, invece c’è che Alberto e Charlene sono dei genitori molto attenti nei confronti dei loro figli. Sono consapevoli che l’educazione di Jacques e Gabriella deve tener conto del ruolo che avranno nella vita, ma allo stesso tempo deve rispettare il loro essere bambini e la loro personalità.

Charlene di Monaco, quello che i gemelli non sanno

Così, parlando a Hello! Magazine, Alberto ha raccontato com’è la sua vita in famiglia. Il Principe è focalizzato sulla felicità di sua moglie Charlene e sui gemelli. I bambini, dopo il ritorno della madre, hanno ripreso a frequentare la scuola insieme ai compagni della loro età. Dal canto suo, Alberto cerca di portarli con sé durante i viaggi di Stato quando è possibile. Altrimenti cerca di non far sentire troppo la sua mancanza, magari portando loro dei doni. Sarà il caso dell’incoronazione di Carlo. Jacques e Gabriella non accompagneranno i genitori a Londra, ma i Principi hanno promesso loro dei regali.

Per quanto riguarda la vita di Corte, sia Alberto che Charlene stanno gradualmente introducendo i piccoli ai doveri del loro ruolo e alla conoscenza dei luoghi e della storia del Principato. Ma come ha sottolineato Alberto, alcune cose ancora non sono state loro rivelate. Così, parlando degli affreschi appena restauranti a Palazzo, il Principe ha espresso il desiderio che i bambini conoscano le loro radici, anche se ancora non sanno tutto sulla Famiglia Grimaldi: “È molto importante che lo sappiano. Non ho ancora detto loro tutto, ma conoscono la storia della nostra famiglia, anche quella del Principato e devono sapere cosa significano questi affreschi e questi ritratti dei nostri avi”.