Charlene di Monaco ci insegna come portare gli occhiali con eleganza

Indossare gli occhiali è un'esigenza visiva ma talvolta anche di stile: da Charlene di Monaco impariamo come portarli con grazia

Foto di Martina Dessì

Martina Dessì

Lifestyle Specialist

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

2 min di lettura

Chiedi a DiLei

Charlene di Monaco ci insegna come portare gli occhiali con eleganza
IPA
Charlene di Monaco
Quali occhiali indossa Charlene di Monaco? Dove trovare occhiali simili? Come scegliere occhiali alla moda?

Succede a quasi tutte, prima o poi: l’oculista pronuncia quella frase lì, “servirebbero gli occhiali”, e la prima reazione raramente è entusiasmo. Pensiamo allo sguardo che si spegne, alle foto in cui “non ci riconosciamo”, a quella sensazione di avere qualcosa che si mette in mezzo tra noi e il mondo.

Poi arriva un’immagine come questa, e tutto si ribalta. Charlene di Monaco si presenta a un appuntamento legato alla Fédération Monégasque de Rugby con un tailleur color cammello dal taglio maschile, camicia bianca, la maglia rossa della squadra tra le mani e sul viso una montatura tartarugata che non nasconde nulla, anzi: la illumina. Gli occhiali da vista qui sono un accessorio a tutti gli effetti, trattati con la stessa cura di una spilla o di un orecchino.

Come scegliere la montatura degli occhiali da vista in base al viso

La prima lezione della Principessa è tecnica. Il suo è un viso dai lineamenti geometrici: zigomi alti, mascella netta e la fronte molto ampia. Su una struttura così, una montatura squadrata avrebbe raddoppiato la durezza. Lei sceglie invece una forma arrotondata con un accenno di cat-eye, leggermente rialzata agli angoli esterni che addolcisce gli spigoli e solleva visivamente lo sguardo.

La regola da memorizzare è semplice: la forma si contrasta, il colore si armonizza. Viso squadrato? Montature morbide. Viso tondo? Linee più definite. E sul colore, il tartarugato (o havana) resta il jolly assoluto perché è un neutro caldo che sta benissimo con i capelli biondi, con gli incarnati chiari e – come si vede qui – con tutta la famiglia dei beige, cammello e sabbia.

Ultimo dettaglio, spesso ignorato: la larghezza della montatura non deve superare quella delle tempie. Se sborda, il viso si rimpicciolisce; se è troppo stretta, sembra presa in prestito. Sono davvero pochi i millimetri che cambiano tutto.

Occhiali da vista e make-up: come valorizzare lo sguardo dietro le lenti

Seconda lezione, altrettanto preziosa. Dietro una lente lo sguardo rischia di appiattirsi, e il make-up con gli occhiali ha bisogno di qualche piccolo aggiustamento.

Charlene punta su sopracciglia pettinate e definite, che seguono la linea superiore della montatura senza scomparirci dentro per diventare la vera cornice del viso. Poi una matita sottile all’interno delle ciglia – niente eyeliner grafico, che dietro la lente diventa pesante – e il mascara solo sulle ciglia superiori, per evitare quei micro-sbaffi sulle lenti che conosciamo tutte.

Il colpo di genio, però, è il rossetto. Un corallo caldo, luminoso, che sposta il baricentro del viso verso il basso e crea equilibrio con la montatura scura. Quando gli occhi sono “incorniciati”, è la bocca a fare il lavoro di luce. Sulla pelle, infine, finish naturale e poco illuminante nella zona degli zigomi alti: gli shimmer intensi riflettono sulle lenti e creano bagliori poco eleganti nelle foto.

Ma la lezione più grande è quella postura dritta, il mezzo sorriso, lo sguardo che arriva comunque addosso a chi guarda. Charlene gli occhiali li indossa, non li subisce ed è esattamente questa la vera eleganza.