Charlene di Monaco in clinica ancora per qualche mese: l’incontro con Alberto

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Charlene di Monaco resta in clinica ancora per qualche mese. Il Palazzo non ritratta le ultime dichiarazioni ufficiali sul ricovero della Principessa. Mentre spunta la notizia di un incontro segreto tra lei e Alberto.

Charlene di Monaco resta in clinica

Charlene di Monaco dovrà rimanere nella clinica extra lusso di Zurigo, a 130mila euro alla settimana, ancora per qualche mese. Questo è quanto ha comunicato ufficialmente la Rocca a fine dicembre e da questa posizione non si è scostata, nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un ordine impartito da Alberto perché sua moglie lo raggiunga quanto prima a Montecarlo.

Il magazine Royal Central ha ipotizzato anche una data per il rientro della Principessa, presumibilmente il 26-27 gennaio in occasione delle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato. Ma né il Principe né il Palazzo hanno rilasciato dichiarazioni in tal senso. A dir la verità, tutto tace. Al momento quindi vale l’ultimo bollettino secondo il quale non vedremo Charlene al fianco del marito ancora per qualche mese. Un tempo dunque indefinito, dato che ufficialmente non è stata ancora decisa la data delle dimissioni.

Il fatto che la degenza ospedaliera di Charlene sia ancora lunga sembra confermato dalla presenza di Alberto in Svizzera. Il Principe, che ha affittato una villa nei pressi della clinica di Zurigo, è stato sorpreso sulle piste da sci dei dintorni insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Una piccola consolazione per Alberto e i figli che stanno vivendo un momento davvero difficile con Charlene prima per mesi in Sudafrica e ora profondamente debilitata in clinica.

Charlene di Monaco, l’incontro segreto con Alberto

Intanto, emergono nuovi dettagli sulla visita di Alberto alla moglie. Il magazine Closer parla di un incontro rimasto segreto fino ad ora tra Charlene e suo marito. I due avrebbero passato insieme la notte dell’ultimo dell’anno. Dettaglio che non era ancora emerso. Dunque, se la coppia è rimasta separata a Natale, ha voluto per lo meno trascorrere insieme la fine del 2021. Alberto avrebbe raggiunto Charlene il 30 dicembre e si sarebbe trattenuto con lei la notte successiva.

Closer descrive dettagliatamente l’arrivo di Alberto in Svizzera. Il Principe avrebbe lasciato le sue valige nella villa vicino alla clinica per poi dedicarsi totalmente a Charlene con la quale ha avuto un incontro tête à tête, senza nemmeno i figli. Inoltre, si sarebbe liberato da tutti i suoi impegni per starle accanto senza interruzioni.