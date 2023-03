Charlene di Monaco e Kate Middleton, l’amicizia insospettabile (e pericolosa)

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Kate Middleton e Charlene di Monaco sarebbero grandi alleate e buone amiche. Le due Principesse hanno avuto modo di frequentarsi per ragioni dinastiche scoprendo di avere molte cose in comune. Persino l’idea (pericolosa) di scambiarsi i mariti, almeno per una settimana. Non solo pare che la moglie di William abbia trovato grande conforto proprio in Charlene per superare le tensioni provocate a Palazzo da Meghan Markle.

Charlene di Monaco e Kate Middleton, l’amicizia insospettabile

L’amicizia tra Kate Middleton e Charlene di Monaco è stata coltivata in forma strettamente privata. I media non hanno mai prestato troppa attenzione a un possibile legame tra le due donne, per quanto i loro matrimoni le hanno rese parenti alla lontana. Infatti, Alberto di Monaco è un lontano cugino di Re Carlo. I due per altro sono sempre stati molto uniti e non è un caso che Alberto e consorte abbiano accettato per primi l’invito all’incoronazione del Sovrano britannico.

A mettere in evidenza l’amicizia che lega Kate e Charlene è stato il magazine Ici Paris. Le due Principesse hanno molto in comune, a cominciare dalla loro origine borghese. Lady Middleton è figlia di facoltosi imprenditori che si sono arricchiti con un azienda di prodotti per feste, Charlene è un’ex nuotatrice. Quindi, hanno dovuto lottare per ambientarsi in una realtà, quella di Palazzo, a cui non erano abituate e soprattutto hanno dovuto dimostrare di essere all’altezza del loro titolo, malgrado non siano nate nobili.

Kate Middleton e Charlene di Monaco, l’amore per cani e lo sport

Poi lo sport è un’altra passione che le unisce. Entrambe adorano l’attività all’aria aperta. Charlene è stata una sportiva di professione e ancora oggi incoraggia i giovani a praticare il nuoto e tutte le attività in mare. Kate ha dato più volte prova delle sue abilità con la barca a vela, la corsa e persino il rugby. Ultimamente ha dimostra anche un’ottima resistenza fisica, partecipando a un’esercitazione militare.

Altro punto d’incontro, l’amore per gli animali domestici. In casa di Charlene come in quella di Kate c’è sempre uno o più cani a tenere compagnia. Pare che le due Principesse si tengano in contatto scambiandosi consigli reciproci su come accudire i loro amici a quattro zampe. La Principessa di Monaco, quando tornò dal Sudafrica dopo la lunga malattia, portò con sé Kahn, un cane della Rodesia, che le è stato molto vicino in quel periodo così duro e che soprattutto l’ha consolata dopo la morte del suo adorato chihuahua. Ma anche Lady Middleton ha perso il suo Lupo, portando grande sconforto in famiglia.

William e Alberto di Monaco, pericoloso scambio di mariti

Ma la complicità tra le due donne va ben oltre i consigli su come mantenersi in forma e su come prendersi cura degli animali domestici. Infatti, stando a Ici Paris, la loro confidenza è tale che hanno persino pensato di scambiarsi i mariti. Quindi Alberto di Monaco dovrebbe raggiungere Kate a Windsor e William Charlene a Montecarlo. Naturalmente, si tratta di una battuta scherzosa che è stata confermata da una fonte vicina alle Principesse: “A volte Kate e Charlene scherzano sul fatto che dovrebbero scambiarsi i mariti per una settimana”. Infondo di entrambi i Principi si dice spesso che abbiano presunte amanti o ex molto ingombranti.

Proprio la grande intesa che c’è tra Charlene e Kate avrebbe permesso alla prima di essere di supporto alla secondo per affrontare quella spina nel fianco che è Meghan Markle. Pare che nei momenti peggiori Lady Middleton abbia telefonato all’amica cercando conforto e consigli. Negli ambienti nobiliari è nota la loro complicità ed alleanza e questa relazione è considerata come un esempio di solidarietà femminile: “Sono modelli per le giovani donne di tutto il mondo”.