Fonte: IPA Carlo perde la faccia al Royal Ascot: non è degno di un Re

Lei si chiama Farida Khalifa, ha 50 anni e di professione è estetista viaggiatrice. Pettina e trucca ovunque e chiunque, persino Re Carlo che però ha incontrato quando era ancora il Principe del Galles e ha rivelato che usava l’henné per colorarsi i capelli.

Chi è Farida Khalifa, l’estetista del Re

Farida Khalifa è una delle estetiste più famose al mondo, sul suo profilo TikTok conta oltre 27mila followers pronti a seguire i suoi consigli in fatti di bellezza. Le spose se la contendono. Lei una volta raccontò di essere stata chiamata in Irlanda per un matrimonio dove ha dovuto pettinare e truccare 24 ragazze, oltre alla sposa. “Ho lavorato dalle 6 del pomeriggio alle 9 del mattino” e con i soldi guadagnati si è pagata il viaggio. Farida è anche famosa per i suoi matrimoni “gypsy” che di solito contano almeno 30 damigelle cui cotonare i capelli, perché più l’acconciatura è alta “più ci si avvicina a Dio”.

Ma la sua specialità è quella di truccare e pettinare le persone che sono in viaggio. Le raggiunge ovunque e le acconcia ovunque. Una forma di business che le frutta parecchio perché a suo dire: “La gente in viaggio è pronta a spendere anche più di 1000 sterline per farsi pettinare e truccare. Specialmente se si tratta di un matrimonio”. “Vado a truccare dove chiamano”: ha affermato Khalifa.

Carlo e l’henné

Tra i suoi clienti Farida può annoverare anche Re Carlo III, come ha raccontato al Sun. L’estetista lo ha conosciuto quando era ancora il Principe del Galles e aveva i capelli castani. Anche se, stando alle sue parole, il colore della sua chioma non era del tutto naturale. Infatti, la Khalifa fu chiamata dal Palazzo per applicare l’henné a Carlo.

Adesso il Re non ricorre più a certi segreti di bellezza, oggi a 75 anni preferisce mostrarsi coi capelli del suo colore naturale, il grigio-bianco. Di solito affida la sua chioma a un barbiere scozzese, lo stesso dove va William. Ma evidentemente quando è in viaggio deve fare affidamento su altri esperti. E Farida, che è disposta a raggiungere i clienti ovunque si trovano, era stata proprio chiamata per dare un’aggiustatina al capo del futuro Sovrano.

Lo stile british di Re Carlo

Il segreto dell’henné ha stupito i conoscitori di Sua Maestà che ha un gusto solitamente molto sobrio e tradizionale, almeno per quello che riguarda il look. A tavola invece domina la stravaganza.

Indubbiamente lo stile del Re ricalca la tradizione Britannica. Tutto ciò che proviene dal Regno Unito è molto apprezzato da Carlo. A cominciare dal kilt scozzese, tanto avversato invece dai suoi figli William e Harry che praticamente non lo indossano mai. Nel suo guardaroba troviamo, oltre al kilt, blazer preferibilmente monopetto in tweed, camicie a scacchi e quadri e naturalmente t-shirt casual, in particolare polo, tra i suoi sport preferiti.