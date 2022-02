Camilla “molto sconvolta”: il gesto di Meghan Markle che l’ha fatta infuriare

Carlo, l’ultima uscita con Camilla prima del Covid

Sono molte le tensioni che aleggiano all’interno della Royal Family, soprattutto se si parla di Meghan Markle. Pare che quest’ultima abbia commesso un errore che le avrebbe fatto perdere anche il sostegno di Camilla – che, almeno inizialmente, l’avrebbe accolta con gran calore. La Duchessa di Cornovaglia sarebbe rimasta piuttosto sconvolta da quanto accaduto, e sarebbe da quel momento che i suoi rapporti con la moglie di Harry avrebbero iniziato a raffreddarsi.

Meghan Markle, il gesto che ha fatto arrabbiare Camilla

Per capire le origini di questa tensione bisognerebbe ritornare indietro nel tempo di ben due anni, addirittura a marzo 2020. All’epoca era da poco scoppiato il caso Megxit, che aveva scosso Buckingham Palace dalle fondamenta: Harry e Meghan avevano annunciato di voler rinunciare al loro ruolo reale, per vivere in maniera più riservata (e per volare oltreoceano). La notizia aveva fatto traballare i rapporti, già non molto solidi, tra la Duchessa di Sussex e gli altri membri della Royal Family. Ma con Camilla, a quanto pare, ci sarebbe stato ancora un certo legame.

Legame che, secondo alcune fonti riportate dal Mirror, si sarebbe rotto dopo il gesto compiuto da Meghan. Quest’ultima avrebbe insistito affinché le foto del suo appuntamento al National Theatre venissero pubblicate proprio nel momento in cui la moglie del Principe Carlo teneva un discorso per lei davvero molto importante. Si tratta del bellissimo messaggio che Camilla ha pronunciato in occasione del decimo anniversario del Women of the World Festival di Londra, un evento che aveva accuratamente progettato per un anno intero.

La Duchessa di Cornovaglia, da sempre molto attenta al tema della violenza sulle donne, ha più volte sostenuto la causa e cercato di abbattere il muro di silenzio che circonda questo argomento. Per questo motivo è rimasta profondamente colpita (in negativo, ovviamente), dal gesto di Meghan Markle. Sembra che quest’ultima avesse promesso di non oscurare il discorso di Camilla, evitando di pubblicare le sue foto nell’orario in cui si sarebbe tenuto. Ma sarebbe venuta meno al patto, suscitando una reazione piuttosto forte.

Camilla, i rapporti con Meghan

Secondo quanto riportato dal Mirror, Camilla sarebbe rimasta “molto sconvolta” dall’accaduto. In effetti, anche all’epoca alcuni insider avevano svelato la reazione avuta dalla moglie di Carlo: “Si sapeva che Harry e Meghan avrebbero avuto impegni in quella settimana, alcuni in privato. Ma erano tutti d’accordo sul fatto che il discorso di Camilla avrebbe dovuto avere la precedenza. Sfortunatamente, alcune persone avevano altre idee”. Insomma, da questo gesto sarebbe nata una freddezza alla quale non si è più trovato rimedio.

Ormai le strade della Royal Family e di Meghan e Harry si sono separate, e una riconciliazione sembra lontana. I due coniugi, tra voci di crisi e uscite pubbliche, continuano a vivere in California assieme ai loro due bimbi, Archie e la piccola Lilibet. Mentre per la Duchessa di Cornovaglia si apre un futuro sempre più brillante. Merito anche del bellissimo regalo che le ha fatto la Regina Elisabetta II solo qualche settimana fa: quando un giorno il figlio Carlo le succederà al trono d’Inghilterra, Camilla potrà assumere il titolo di Regina consorte.