Cosa hanno in comune Barbara Berlusconi, Lily Collins, la Principessa Eugenia di Borbone e Apple Martin? Hanno partecipato al Ballo delle Debuttanti di Parigi

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Il Ballo delle Debuttanti

Uno dei balli più esclusivi del mondo, al quale si accede soltanto su invito. Per partecipare al Ballo delle Debuttanti di Parigi non c’è nessun biglietto da acquistare, ma serve una chiamata da parte dell’organizzatrice Ophélie Renouard, che ogni anno sceglie personalmente le ragazze, circa venti, tra le discendenti delle famiglie reali, dell’aristocrazia, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Può sembrare un evento legato al passato, quando le ragazze dell’alta società facevano il loro debutto al cospetto di re e regine. Nel Regno Unito, ad esempio, è stata Elisabetta II a porre fine, nel 1958, alla tradizione delle presentazioni delle debuttanti a corte, una decisione sostenuta anche dal Duca di Edimburgo. Ma la formula ideata da Ophélie Renouard nel 1994 ha saputo adattare questa antica tradizione ai tempi moderni, trasformando il Ballo in un appuntamento che unisce alta moda e beneficenza.

Da Versailles a Parigi

Nel 1958, in Francia il ballo annuale, tradizione ripresa l’anno precedente all’Opéra Garnier di Parigi, è stato organizzato a Versailles, luogo reale per eccellenza, trasformato secoli prima da Luigi XIV, il Re Sole, nel centro della monarchia francese.

Nel luglio di quell’anno, l’Orangerie della Reggia ha ospitato un Ballo delle Debuttanti al quale hanno partecipato giovani dell’aristocrazia e dell’alta borghesia francese e americana. Le ragazze indossavano abiti firmati dalle grandi maison dell’epoca, tra cui Dior, Lanvin e Patou, mentre tra i cavalieri figuravano anche gli allievi delle prestigiose scuole militari francesi, come Saint-Cyr e l’École polytechnique, che partecipavano in uniforme.

Due cavalieri e mezzo per una dama

Secondo il resoconto dell’epoca pubblicato da Le Figaro, veniva rispettata persino una curiosa regola di galateo che prevedeva due cavalieri e mezzo per ogni debuttante, in modo che nessuna ragazza rischiasse di rimanere senza un compagno di ballo. A presiedere il comitato organizzatore era il Duca di Brissac, che si preoccupava anche del buffet e aveva raccomandato al servizio di catering di abbondare con il pane, perché durante la notte i giovani avrebbero sicuramente avuto fame.

Una tradizione interrotta

La tradizione è proseguita fino al 1973, quando è stata interrotta. Bisognerà attendere il 1994, anno in cui Ophélie Renouard, all’Hôtel de Crillon di Parigi, darà vita a una nuova versione del Ballo delle Debuttanti, destinata a diventare uno degli appuntamenti più ambiti del calendario mondano internazionale.

“Le Bal”

La stessa Renouard, intervistata da Madame Figaro, ha raccontato di non aver inizialmente apprezzato neppure il titolo “Ballo delle Debuttanti”, scelto dalla stampa, perché non voleva riproporre una cerimonia fondata esclusivamente sulla nascita e sull’appartenenza a una determinata classe sociale. Non a caso, sul sito ufficiale la manifestazione viene chiamata semplicemente “Le Bal”.

Ophélie Renouard, l’ideatrice dell’attuale Ballo delle Debuttanti

Prima di diventare l’organizzatrice del Ballo delle Debuttanti, Ophélie Renouard ha lavorato nelle pubbliche relazioni della moda. Nata a Saigon, nell’attuale Vietnam, è tornata a Parigi all’età di dieci anni e ha trascorso le estati a San Francisco, dove viveva la sua madrina. Dopo essersi laureata in Psicologia alla Sorbona, nei primi anni Novanta si è occupata dell’organizzazione di eventi per il gruppo alberghiero della famiglia Taittinger, proprietario, tra gli altri, dell’Hôtel de Crillon, affacciato su Place de la Concorde.

In queste sale ha preso forma la sua idea. Nel 1992 e nel 1993 Renouard ha organizzato alcune sfilate di alta moda con ragazze provenienti da famiglie conosciute, ma nel 1994 ha deciso di trasformare l’appuntamento in un vero Ballo delle Debuttanti, recuperando una tradizione che a Parigi era scomparsa da oltre vent’anni.

Alla prima edizione hanno partecipato 29 ragazze, tra cui Delphine Arnault, figlia dell’imprenditore Bernard Arnault, che ha indossato un abito di Christian Lacroix, e la sua amica Ségolène Frère, figlia del finanziere belga Albert Frère, vestita da Dior. La serata si è tenuta proprio all’Hôtel de Crillon, che per anni è stato la sede del Ballo.

Una prima edizione poco entusiasmante

A distanza di oltre trent’anni, la stessa Renouard non conserva un ricordo particolarmente felice di quella prima edizione. Intervistata da ELLE nel 2025, l’ha definita un disastro: la musica era sbagliata e gli abiti non erano all’altezza delle sue aspettative. “Il Daily Telegraph pubblicò un bell’articolo con un titolo che suonava più o meno così: ‘Tutto quello che poteva andare storto è andato storto'”, ha ricordato Ophélie Renouard.

Decisa a non riproporre semplicemente le vecchie presentazioni aristocratiche, ha riunito giovani donne provenienti da ambienti differenti, dando spazio anche alle figlie di attori e imprenditori e, in alcuni casi, a ragazze che si sono distinte per particolari meriti personali. È una selezione che continua a gestire personalmente, tanto che il suo nome è diventato inseparabile da quello del Ballo.

Come vengono scelte le ragazze per il Ballo

La selezione delle ragazze comincia molto prima della serata. In un’intervista a Madame Figaro, Ophélie Renouard ha raccontato di individuare alcune possibili partecipanti già nell’anno del loro sedicesimo compleanno, lasciando poi alle famiglie la possibilità di scegliere quando partecipare, anche in base agli impegni scolastici.

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La sua debuttante ideale è una brava studentessa e nella selezione cerca di mantenere un equilibrio tra nazionalità e provenienze familiari, evitando che il Ballo sia composto esclusivamente da principesse o figlie di personaggi dello spettacolo. Renouard ha anche una particolare predilezione per le ragazze italiane: “Adoro le debuttanti italiane, ad esempio, perché spesso sono le più sofisticate”, ha dichiarato.

Debuttanti per merito

Ma non sempre basta avere un cognome conosciuto: “Qualche anno fa, ad esempio, ho invitato la figlia di un tassista inglese. Avevo letto su un giornale britannico che aveva un QI superiore a quello di Einstein“, ha raccontato nella stessa intervista. Nel 2015 ha invitato anche Olivia Hallisey, la studentessa americana che aveva appena vinto il primo premio alla Google Science Fair per aver inventato un test per rilevare il virus Ebola.

L’ultima parola è di Ophélie Renouard

Le candidature possono arrivare anche direttamente dalle famiglie, ma è Ophélie Renouard ad avere l’ultima parola. Ha raccontato di cercare di evitare il più possibile il mondo della politica. Ha rifiutato, ad esempio, la candidatura di Ivanka Trump, che all’epoca aveva sedici anni e possedeva tutti i requisiti, perché non si fidava dell’intermediario che l’aveva contattata.

La regola non è assoluta: nel 2001 ha partecipato al Ballo Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, indossando un abito Chanel Haute Couture e accompagnata dal Principe Dimitri della Torre e Tasso. Renouard ha raccontato anche di ricevere richieste piuttosto singolari, comprese quelle di donne adulte convinte di poter partecipare perché dimostravano meno della loro età.

Il cavaliere giusto per la debuttante

Un’altra particolarità riguarda i cavalieri, perché non tutte le debuttanti arrivano con un accompagnatore scelto dalla famiglia e, quando questo manca, è la stessa organizzatrice a cercare un giovane adatto, tenendo conto dell’età, dell’altezza, della lingua parlata e persino degli interessi personali. L’obiettivo è formare coppie che possano sentirsi a proprio agio durante la serata.

Gli abiti di alta moda

Dal 2018 il Ballo delle Debuttanti si svolge allo Shangri-La di Parigi, un tempo residenza del Principe Roland Bonaparte, pronipote di Napoleone. Qui le ragazze arrivano accompagnate dalle famiglie e dai loro cavalieri, dopo mesi di preparativi che comprendono la scelta degli abiti, le prove di danza e gli appuntamenti con le grandi maison.

A differenza delle debuttanti del passato, tradizionalmente vestite di bianco, le partecipanti possono indossare abiti di colori differenti, messi a disposizione dagli stilisti. Ophélie Renouard segue personalmente la scelta delle creazioni e talvolta accompagna le ragazze negli atelier.

Tiare, gioielli di famiglia e maison sponsor

Anche i gioielli hanno un ruolo importante: alcune ragazze indossano creazioni messe a disposizione dagli sponsor, mentre altre possono attingere ai tesori di famiglia.

Il valzer delle debuttanti, prima con i padri e poi con i cavalieri

Il momento più atteso della serata è il valzer, che le ragazze ballano prima con i padri e successivamente con i cavalieri. Non tutte conoscono i passi e per questo vengono organizzate delle prove. È la stessa Renouard a osservare le coppie per decidere chi avrà l’onore di aprire le danze.

Da Hollywood alle famiglie reali

Negli anni hanno partecipato al Ballo anche Lily Collins, oggi protagonista della serie Emily in Paris, le figlie di Bruce Willis e Demi Moore e Margherita Missoni. Per l’edizione del 28 novembre 2026, tra le diciannove debuttanti annunciate figurano l’Arciduchessa Zita d’Austria, Angera Brachetti Peretti, figlia di Isabella Borromeo, e Clementine Vaughn, figlia di Claudia Schiffer.

La beneficenza, lo scopo del Ballo delle Debuttanti

Al di là degli abiti di alta moda e dei cognomi illustri, il Ballo ha una finalità benefica. Come nel 2025, anche quest’anno i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca in cardiologia pediatrica dell’ospedale Necker-Enfants Malades di Parigi, attraverso l’associazione ARCFa, e al Maria Fareri Children’s Hospital di New York.

Nato come una tradizione riservata alla nobiltà, il Ballo delle Debuttanti di Parigi ha saputo adattarsi ai tempi e, grazie a Ophélie Renouard, ha trovato uno scopo davvero nobile.