Lily Collins favolosa accanto al papà: i pantaloni in pelle rossi sono il dettaglio di stile che non passa inosservato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Il look di Lily Collins da copiare

Lily Collins è più rock and roll che mai e sul red carpet sfoggia un look mozzafiato con pantaloni in pelle rossi. L’attrice e star di Emily in Paris ha accompagnato suo padre, il celebre batterista e cantautore Phil Collins, alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame 2026. L’evento si è svolto al Peacock Theater di Los Angeles e ha riunito il grandi nomi della storia della musica rock.

Phil Collins è entrato ufficialmente nella Hall of Fame come artista solista. Un riconoscimento importantissimo che solo pochissimi musicisti al mondo sono riusciti a ricevere per ben due volte, come nel suo caso. Nel 2010 infatti il suo nome entrò nella storia del rock con i Genesis.

L’evento ha segnato una rara apparizione pubblica dell’artista 57enne, ormai da tempo lontano dai riflettori a causa di alcuni problemi di salute. Per l’occasione Lily Collins, insieme ai fratelli Nicholas e Joely, ha scelto di essere al suo fianco per sostenerlo e festeggiarlo.

“Ho sempre voluto solo suonare la batteria- ha spiegato l’artista, sciogliendosi in lacrime per la standing ovation ricevuta dal pubblico –. Tutto il resto è stato un felice incidente. Non riesco a credere, guardando indietro, come sia andata la vita. Non avete ancora sentito l’ultima di me”.

Come copiare il look di Lily Collins

Per l’occasione Lily Collins ha voluto omaggiare suo padre sfoggiando un look decisamente rock. L’attrice ha infatti indossato un paio di pantaloni in pelle rossi, a vita alta e con taglio dritto. La star ha scelto di rendere i pantaloni il punto focale del suo outfit, completandolo con un blazer in lana, con taglio maschile e oversize. Un capo con una fantasia glen plaid e spalline strutturate. Sotto il blazer, Lily ha optato per una camicia di un celeste pallido, decorata con ricami floreali e dall’estetico boho chic.

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Lily Collins ci ricorda con questo look il fascino dei pantaloni in pelle che non passano davvero mai di moda. Questo capo di abbigliamento ha attraversato decenni, ma non ha mai perso la sua carica di sensualità e ribellione. Quest’autunno-inverno i pantaloni in pelle sono super di tendenza grazie alla loro capacità di offrire tanti vantaggi.

Prima di tutto consentono di realizzare numerosi abbinamenti. La sera sono perfetti con tacchi alti e camicia bianca, regalando un look sofisticato, mentre di giorno si possono indossare con stivali e maglione. Non solo: i pantaloni in pelle, dritti e a vita alta come quelli di Lily Collins, slanciano la figura visivamente, definendo il punto vita e rendendo le gambe più lunghe.

La scelta del colore rosso è più che azzeccata. I pantaloni rossi in pelle sono la scelta giusta per chi vuole superare i soliti standard e sogna qualcosa che renda il look sorprendente e tutt’altro che scontato. Il segreto, come ci insegna Lily Collins, è non avere paura di osare, optando per abbinamenti con nuance neutre, capaci di rendere l’insieme bilanciato, ma soprattutto raffinato e alla moda.

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