Phil Collins nella Rock & Roll Hall of Fame, l’abbraccio con la figlia Lily: “Non potrei essere più orgogliosa”

IPA Phil Collins con la figlia, l'attrice Lily Collins

Entrare per la seconda volta nella Rock & Roll Hall of Fame è un privilegio riservato a meno di trenta artisti. Il mitico Phil Collins è uno di questi e lo ha conquistato a Los Angeles, tra lacrime di commozione e una lunga standing ovation. Accanto al cantante, in questa notte storica, c’era anche l’amata figlia Lily, star di Emily in Paris, che su Instagram ha espresso tutto il suo orgoglio e la sua emozione.

Le emozionanti parole di Lily Collins

Qualche foto accanto al suo papà, poi le parole di una giovane donna che ha vissuto con lui e con il resto della famiglia un’emozione indescrivibile: “Vedere la straordinaria eredità di mio padre celebrata con l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame è qualcosa per cui non credo avrò mai davvero le parole – si legge nel post condiviso da Lily Collins su Instagram -. E stare accanto alla mia famiglia mentre accettava il suo premio è stato immensamente speciale”.

“Alcuni dei miei primi e più preziosi ricordi sono legati alla sua musica, e assistere all’impatto che ha avuto su così tante persone nel corso dei decenni e alle vite che ha toccato lungo il cammino rende questo onore ancora più speciale – prosegue l’attrice, elogiando la carriera del padre -. Congratulazioni papà, per questo incredibile traguardo. Vederti lassù sul palco mentre abbracci tutto l’amore, il sostegno e il riconoscimento in sala dopo tutto quello che hai passato è indescrivibile. Non c’è nessuno che lo meriti di più. Non potremmo essere più orgogliosi. Non potrei essere più orgogliosa. Ti voglio bene”.

Dietro quel “dopo tutto quello che hai passato” c’è un lungo periodo, fatto di grandi sofferenze. Tutto è iniziato prima dell’addio ufficiale ai live dei Genesis nel marzo 2022, notizia che ha scosso profondamente i fan della band, come gli amanti della buona musica. Phil Collins aveva dovuto affrontare una lesione vertebrale nel 2007, con danni ai nervi che lo avevano costretto a operarsi alla schiena successivamente, nel 2015. Un calvario a cui si sono aggiunti altri problemi di salute, dal diabete di tipo 2 ai vari interventi al ginocchio, fino ai problemi renali.

Dopo anni nei quali ha più volte rischiato la vita, vivendo con la necessità di assistenza continua, Collins aveva abbandonato le scene. Oggi è un uomo sofferente nel corpo e si accompagna coi bastoni, ma il suo sguardo e le sue parole lasciano intendere quanta vita ancora vi siano nella sua mente e nel suo cuore. Merito anche della famiglia, della moglie e dei suoi tre figli (Lily, Nic e Joely), che ha definito “tutti incredibilmente talentuosi”.

Phil Collins da record

In barba a chi lo dava per spacciato (le fake news, si sa, ormai sono pane quotidiano per certuni), per Phil Collins questo evento è stato epocale. Dopo quanto accaduto nel 2010 con i leggendari Genesis, stavolta è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame da solista: per due volte, quindi. Un traguardo condiviso da meno di trenta artisti.

Introdotto da Travis Barker dei Blink-182, che ne ha lodato il genio tra batteria e pop anni Ottanta, è stato omaggiato da Cynthia Erivo e dallo stesso Barker sulle note di In the Air Tonight.

Salito sul palco con due bastoni e commosso dalla standing ovation, ha scherzato: “Non sono davvero messo così male come sembra”. Poi ha promesso: “Non avete ancora sentito l’ultima da me”.