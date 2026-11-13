Laura Pausini, quale canzone ha dedicato alla figlia. Ma non è Yo canto 2

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IPA Laura Pausini

A Las Vegas il palco era pronto e la statuetta pure. Mancava soltanto lei. Laura Pausini ha festeggiato il suo quinto Latin Grammy dal divano di casa, con la febbre alta e un menù di festa davvero fuori programma: crackers e cioccolato, come ha raccontato ridendo nel videomessaggio pubblicato sui social. Un brindisi casalingo che dice molto della sua spontaneità.

Mentre i fan celebravano il successo di Yo Canto 2, in tanti hanno ripensato al brano più intimo della sua discografia, quello che ha dedicato alla figlia Paola. Dietro c’è una data precisa e un particolare tenerissimo.

Laura Pausini vince il Latin Grammy 2026 con Yo Canto 2

La notte del 12 novembre, alla MGM Grand Garden Arena, i Latin Grammy 2026 hanno premiato Yo Canto 2 come miglior album pop tradizionale. Il calendario ci mette pure davanti a una coincidenza. Il primo Yo Canto era stato premiato nel 2007, quasi vent’anni fa. In gara c’erano anche Kany García, Reik e Yami Safdie.

Il disco, uscito a marzo, raccoglie quattordici brani in spagnolo di artisti che Laura ama da sempre, da Shakira a Juan Luis Guerra fino a Bad Bunny, più un regalo speciale: “Oye mi canto”, affidata a lei da Gloria ed Emilio Estefan. Dietro le quinte c’è il marito Paolo Carta, produttore e compagno di vita: più di un anno in studio fianco a fianco e oltre cento provini prima della scaletta definitiva. Lei lo ha ringraziato con una frecciatina affettuosa, confessando che sulle scelte artistiche lui sa essere perfino più testardo di lei.

Nel messaggio ai fan ha parlato di lacrime di gioia e di orgoglio, ha ringraziato i cantautori spagnoli e latinoamericani che omaggia ogni sera nei concerti e ha dedicato il premio all’amico Walter e a Marlon, il labrador di famiglia venuto a mancare da pochi giorni prima.

Dimora naturale, la canzone di Laura Pausini dedicata alla figlia Paola

Per trovare la canzone dedicata alla figlia bisogna tornare all’estate del 2023. È l’8 luglio e Laura ha appena finito di incidere un pezzo nuovo quando Paola, dieci anni allora, entra in studio e chiede di ascoltarlo. Poi la domanda: per chi è? La mamma, lei lo sa, scrive sempre pensando a qualcuno. Laura le confessa che quella canzone parla proprio di lei. Paola si illumina e le chiede di cantarla insieme.

Nasce così Dimora naturale, uscita il 20 ottobre 2023 come anteprima dell’album Anime parallele e diventata Hogar natural nella versione spagnola. Il testo, firmato da Laura con Cheope, Federica Abbate e Michele Bravi, gioca con l’immagine della casa perché certe persone diventano il luogo in cui abitiamo, ovunque ci troviamo.

I tanti fan ricorderanno anche È a lei che devo l’amore, scritta da Biagio Antonacci e pubblicata nel 2015 nell’album Simili, con le voci di papà Paolo e della piccola Paola. Quella era la dedica di un amico di famiglia; con Dimora naturale la penna è passata alla mamma.

Oggi Paola è cresciuta e resta il punto fermo di Laura anche nei giorni più frenetici: durante il Festival di Sanremo 2026, condotto dalla madre accanto a Carlo Conti, le ha fatto recapitare in camerino un mazzo di tulipani bianchi. Intanto il tour mondiale riprende il 17 febbraio 2027 da Buenos Aires. Chissà se quella dimora naturale troverà posto in scaletta.