“Phil Collins è morto”: la bufala corre veloce nel giorno in cui annuncia il suo ritorno

La leggenda dei Genesis non versa in buone condizioni di salute da molto tempo, ma è vivo e vegeto. E medita anche di tornare in pubblico

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IPA Phil Collins

Nel 2016 Phil Collins aveva scelto per la sua autobiografia un titolo pieno di autoironia, No, non sono ancora morto, e un anno dopo aveva dato lo stesso nome al tour del ritorno. Dieci anni più tardi quella battuta si ripresenta nel modo più goffo possibile: proprio mentre il cantante parla di futuro, sui social rimbalza la frase che nessun fan vorrebbe leggere, “Phil Collins è morto”. Un tempismo che sembra uscito da una sceneggiatura.

Phil Collins è vivo: com’è nata la bufala sulla sua morte

A far partire la fake news su Phil Collins è stata un’immagine in bianco e nero, impaginata come un ricordino funebre, con il volto del cantante e due date in evidenza. Bastava osservarla qualche secondo in più per scorgere, sotto il busto, una piccola scritta di auguri: in origine era un omaggio di compleanno, rilanciato fuori contesto. Peccato che Collins spenga le candeline il 30 gennaio.

Lo schema si ripete identico ogni volta tramite una foto d’impatto, un “RIP” digitato di fretta, migliaia di condivisioni prima che qualcuno verifichi. Con lui la bufala attecchisce facilmente, perché la salute di Phil Collins preoccupa i fan da anni. Pesano l’operazione alla colonna del 2007, i danni ai nervi che lo tengono lontano dalla batteria, le ginocchia operate, il bastone. Ad agosto, al Sunday Times, ha raccontato di aver sfiorato la morte nel 2024 dopo una ricaduta nell’alcol, con i cinque figli accorsi in ospedale. E già nel luglio 2025 il suo staff aveva smentito le voci su un presunto ricovero in hospice.

Phil Collins torna in tour? Le parole sul ritorno live e sul nuovo album

La notizia falsa è esplosa proprio mentre il musicista faceva parlare di sé per un motivo felicissimo. Il 14 novembre Phil Collins entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame per la seconda volta, ora come solista, dopo l’ingresso con i Genesis nel 2010. In un video registrato per l’occasione ha ammesso che l’idea di rimettersi in viaggio gli torna in mente ogni tanto: quando hai vissuto una vita intera su un palco, ha spiegato, è difficile staccarsene. Niente “mai” definitivi: sente di avere ancora qualcosa da dire.

Per ora non ci sono date né annunci ufficiali, e Collins è stato sincero anche sul lato pratico, perché un ritorno in tour avrebbe senso solo con un calendario abbastanza ricco da giustificare lo sforzo, perché mezza dozzina di concerti non basterebbe. L’ultima volta che il pubblico lo ha visto dal vivo era marzo 2022, alla fine del tour d’addio dei Genesis, seduto al centro della scena mentre il figlio Nic suonava la batteria al posto suo.

Ma c’è chi aspetta un nuovo album di Phil Collins dal 2002, anno di Testify. Nel seminterrato di casa ha uno studio perfettamente funzionante, qualche brano già concluso e altri rimasti a metà. Dopo anni passati a evitarlo, oggi si ripete che prima o poi dovrà scendere quelle scale.

Intanto a settembre Face Value è tornato nei negozi in edizione deluxe per i suoi 45 anni, con dentro quella In the Air Tonight che fa ancora venire i brividi quando esplode quel celebre stacco di batteria. Ma Phil è qui, a 75 anni, con qualche acciacco in più e una gran voglia di sentire di nuovo il pubblico cantare con lui.