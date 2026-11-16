Chi è Nic Collins, figlio del mitico Phil e fratello dell’attrice Lily

Batterista come il padre e molto legato alla sorella Lily, Nic Collins è figlio del mitico Phil Collins. Una vita per la musica e per la storica fidanzata, Isabella

IPA Nic Collins col padre Phil

Porta un cognome leggendario e ha raccolto un’eredità importante, dimostrando di avere la musica nel sangue. Nicholas “Nic” Collins è il quarto figlio di Phil Collins, nato dall’amore con la sua terza moglie, nonché fratellastro minore della star di Emily in Paris, Lily Collins. Un batterista, come il suo mitico padre, che si è imposto sulla scena rock internazionale fin da giovanissimo.

Il rapporto col padre Phil e la sorella Lily

Classe 2001, Nicholas “Nic” Collins è nato a Ginevra, in Svizzera, dove è cresciuto prima di trasferirsi a Miami. Il suo è un cognome di un certo peso: è figlio dell’ex leader dei Genesis, Phil Collins, e di Orianne Cevey, di origini svizzero-thailandesi. Dopo le nozze celebrate nel 1999, i due divorziarono nel 2008 dopo un periodo di separazione, per poi riavvicinarsi tra il 2016 e il 2020.

L’unico fratello con cui condivide la madre è il giovanissimo Matthew, nato nel 2005 e promessa del calcio. La famiglia Collins è, però, decisamente più “allargata”, a cominciare da Joely, attrice nata nel 1972 e adottata da Phil e della prima moglie, Andrea Bertorelli, per proseguire con Simon, batterista come lui, nato da questo primo matrimonio nel 1976. A seguire, dal matrimonio con la seconda moglie Jill Tavelman è nata Lily, classe ’89 e amatissima attrice che il mondo ha imparato a conoscere grazie al suo ruolo da protagonista nella serie Emily in Paris.

Tra Nic e Lily, in particolare, corre un affetto sincero. L’attrice ne ha elogiato pubblicamente il grande cuore e il talento e, nel novembre 2026, insieme hanno accompagnato il padre a Los Angeles per il suo storico traguardo, il secondo ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame.

La carriera come batterista

Nic Collins ha iniziato a suonare la batteria tra quando aveva appena 2 anni, incantato dai concerti del suo famoso papà. Trasferitosi a Miami, ha scelto di studiare musica anziché dedicarsi calcio, muovendo i primi passi nei club locali, fino ai primi live benefici con l’artista, quando era adolescente. Dal 2017 al 2019, a 15 anni, ha girato il mondo nel tour Not Dead Yet, calcando il Madison Square Garden prima dei 18 anni.

La consacrazione vera e propria è arrivata, però, con la tournée d’addio dei Genesis, The Last Domino?: mentre il padre Phil cantava seduto a causa dei suoi problemi di salute, Nic lo sostituiva alla batteria, riscuotendo un grande successo. Tony Banks, storico tastierista della band, lo ha elogiato pubblicamente, sorpreso dal suo talento e dalla somiglianza col padre.

Dopo il documentario Phil Collins: Drummer First, uscito nel 2024, il giovane Collins ha suonato nei tour 2023 e 2025 dei Mike + The Mechanics e, dopo l’esperienza con i The Effect, oggi si concentra sul trio progressive strumentale Better Strangers.

L’amore con Isabella Cristina Serralles

Lontano dal mondo del gossip, Nic Collins è legato da dieci anni a Isabella Cristina Serralles, storica “fidanzatina” del liceo.

Insieme da quando erano adolescenti, nel luglio 2026 è arrivata la proposta di nozze, con la benedizione della sorella Lily (che, parole sue, considera la nuora come una sorella). Con un tenero post condiviso su Instagram, il batterista ha annunciato il fidanzamento ufficiale: lei avvicina la mano con l’anello alla guancia di Nic, lui la ringrazia per averlo reso “l’uomo più felice del mondo”. Insomma, una coppia innamoratissima.