È nato con metà cuore e oggi apre i concerti di Elton John: il rocker Tom A. Smith si sente “invincibile”

Ha 22 anni, una rara malformazione cardiaca e una carriera musicale in ascesa. La storia di Tom A. Smith e il rapporto con una malattia che ha segnato tutta la sua vita

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Tom A. Smith

Da bambino non poteva giocare a calcio come i suoi coetanei e spesso si rifugiava nelle aule di musica per evitare le lezioni di educazione fisica. Oggi, a 22 anni, Tom A. Smith canta davanti a migliaia di persone, ha aperto un concerto di Elton John e sogna di diventare una rockstar. La sua è una storia fatta di talento, determinazione e tanta voglia di vivere, nonostante una malattia che lo accompagna fin dalla nascita e che rende il suo futuro ancora tutto da scrivere.

Tom A. Smith, il ragazzo nato con metà cuore

Tom A. Smith è cresciuto a Sunderland, nel Nord Est dell’Inghilterra, in una famiglia appassionata di musica e calcio. Fin da piccolo, però, ha dovuto fare i conti con una realtà diversa da quella dei suoi amici.

È nato con la sindrome del cuore sinistro ipoplasico, una rara malformazione congenita che compromette lo sviluppo della parte sinistra del cuore, rendendo molto difficile la normale circolazione del sangue. Prima di compiere cinque anni ha già affrontato quattro operazioni chirurgiche, indispensabili per permettergli di sopravvivere. Gli interventi gli hanno lasciato diverse cicatrici, che per molto tempo ha cercato di nascondere per paura degli sguardi degli altri.

A casa, intanto, la famiglia cerca di regalargli una vita il più possibile normale. Il calcio è una grande passione, anche se praticarlo è complicato, così da piccolo gli amici musicisti del padre si improvvisano compagni di gioco e, tra una partita e l’altra, gli insegnano a suonare la chitarra.

A 18 anni arriva un’altra prova. Durante una visita medica, Tom scopre che la sua condizione potrebbe provocare, negli anni successivi, un progressivo deterioramento degli organi. In futuro potrebbe essere necessario un trapianto di cuore, ma nessuno sa quando. Una prospettiva difficile da affrontare per un ragazzo che ha ancora tantissimi progetti da realizzare.

La passione per la musica e l’incontro con Elton John

Per il ragazzo, la musica diventa presto il modo migliore per sentirsi libero. A dieci anni riesce già a esibirsi a Glastonbury, uno dei festival più famosi del mondo, con un piccolo concerto acustico.

Crescendo continua a suonare nei locali della sua zona, incrociando anche il percorso di Sam Fender. Il suo talento comincia a farsi notare e arrivano occasioni sempre più importanti, tra cui l’apertura di un concerto di Elton John a Hyde Park.

Accanto a lui ci sono sempre i suoi affetti più cari. Il padre Andy lo segue come tour manager, mentre la sorella Hannah fa parte della sua band. La sua carriera, intanto, continua a prendere forma. Tom A. Smith è stato scelto anche per interpretare Dave Stewart degli Eurythmics nel film musicale Ebony McQueen.

Tom A. Smith e il nuovo album che racconta la sua vita

Per anni Tom ha preferito tenere la malattia lontana dalle sue canzoni. La musica era il suo spazio felice, quello in cui poteva dimenticare ospedali, visite e preoccupazioni. Con The Golden Gates, il suo album atteso nell’aprile 2027, ha deciso invece di raccontare anche questa parte della propria vita.

Le dodici canzoni parlano delle sue paure, dell’amore per la famiglia e della difficoltà di convivere con un domani imprevedibile. Sulla copertina ha voluto mostrare proprio quelle cicatrici che da bambino gli provocavano tanto imbarazzo.

Oggi Tom A. Smith guarda al futuro con una consapevolezza diversa. Sa che la sua salute potrebbe cambiare, ma non vuole rinunciare ai concerti e alle emozioni che gli regala la musica. Quando sale sul palco, tra le luci e il pubblico che canta insieme a lui, si sente invincibile. E ha tutta l’intenzione di continuare a vivere quella sensazione il più a lungo possibile.