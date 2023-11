Voglio diventare famosa (a ogni costo)

Ho 17 anni e un grande sogno: diventare famosa, essere ammirata, avere tanti fan. Sono abbastanza carina e disinvolta, ho un profilo Tiktok dove racconto la mia vita in modo divertente e comincio ad avere molti follower. Ho una bella voce e suono un po’ la chitarra. Sento di avere talento e vorrei sfruttarlo per avere successo. Diventare famosa (e ricca) sarebbe anche una possibilità per aiutare i miei che lavorano da sempre e in pratica non hanno vissuto per lavorare e badare a noi figli. Io non voglio finire come loro e per realizzare il mio sogno e sono disposta a tutto.

Fonte: 123RF Voglio diventare famosa

Il punto di partenza per diventare celebri è avere le idee chiare. E la prima domanda da porsi è: su quale talento voglio puntare per diventare qualcuno? Sì, perché per raggiungere il successo è necessario avere un talento. Che sia la capacità di far ridere, o quella di cantare, di scrivere, di girare bei video, sapersi truccare o fare facce buffe, nessuno diventa davvero famoso se non sa fare niente o non ha personalità. Inoltre, non si “sfonda” se non si ha la forza e la tenacia di combattere. Perché i “no” saranno tanti, come pure le porte sbattute in faccia, i commenti feroci, le umiliazioni, le difficoltà troppo grandi. E non va sottovalutato il pericolo di essere truffate o oggetto di molestie sessuali. Coscienti che diventare qualcuno non è un’impresa banale, procediamo sulla rotta verso lo stardom. In tredici step.

1) Trova il tuo spazio e studia

Ovvero, individua una “nicchia” in cui puoi posizionarti. Il canto gospel? La danza tribale? I trucchi di magia? I misteri del cosmo? Bene. Qualsiasi sia il campo su cui ti vuoi esprimere, devi prepararti nel miglior modo possibile. Se vuoi cantare, devi studiare canto in una scuola seria e rinomata. Se vuoi danzare, devi studiare danza con costanza e dedizione. Se vuoi fare i trucchi di magia, devi studiare tutto su quest’arte. Già: per qualsiasi cosa tu voglia fare, ciò che è indispensabile è studiare. E non dovrai mai smettere di farlo.

2) Abituati alle critiche

La celebrità si costruisce sul web, ed è qui che devi concentrarti. Ti occorre un social media manager che ti aiuti a destreggiarti e a creare contenuti in grado di suscitare consensi, ammirazione, stima e una fanbase ben consolidata. Questo vale non solo sei vuoi cantare, ma anche se vuoi fare recensioni di libri fantasy, ricette di cucina vegana, storia degli indiani d’America, report di gossip, scenette surreali, tutorial sul make up, insomma per qualsiasi campo di azione. Il mondo social è pronto ad amarti, ma anche a farti a pezzi: quindi devi cercare di esporti il meno possibile alle critiche, che ti arriveranno comunque.

3) Guarda e impara

Non sentirti meglio degli altri se non lo sei davvero. Anzi, dagli altri hai tutto da imparare: quindi osserva molto e cattura con lo sguardo tutto ciò che ti può servire ad arricchire il tuo know how. Se vuoi cantare, analizza i video delle star della musica, studia il loro modo di interpretare un brano, fai caso alla mimica facciale e ai movimenti del corpo. Se vuoi scrivere, leggi tantissimo e di tutto. Si può imparare da chiunque abbia talento e successo: anche dalle Kardashian, che hanno saputo vendere bene il loro… non saper fare nulla!

4) Provale tutte

Che sia un concorso letterario, un casting per una fiction, i provini di X Factor o di Italia’s Got Talent, ti devi buttare e ti devi battere. Ma sempre presentandoti preparatissima, allenata, lucida, sicura. Se non sei tu per prima a credere in te stessa, chi lo farà? Anche se collezionerai una serie di “no”, non devi arrenderti. Bussa a tutte le porte, anche più volte. Roma non fu costruita in un giorno, e nemmeno tu diventerai una star dall’oggi al domani.

5) Sii la rappresentante di te stessa

Prova a considerarti come una venditrice che sta promuovendo un prodotto, ovvero tu! Devi individuare qualcosa di te che colpisca il pubblico, o i follower, in maniera decisiva. Sarà il tuo marchio di fabbrica, il tuo segno distintivo, la tua caratteristica che ti renderà immediatamente riconoscibile e unica. E non aver paura di osare. La gente ama chi si distingue dal resto del coro!

6) Pensa da vincente

Scaccia i pensieri catastrofici tipo “La mia musica non convincerà i discografici”, “Non supererò mai il provino”, “Non leggeranno mai il mio manoscritto”, “Nessuno metterà un like ai miei video” perché andrà proprio così. Invece credi in quello che fai e impegnati al massimo, lasciando a casa le ipotesi distruttive. E cerca di essere te stessa sempre, perché le copie e i cloni non piacciono a nessuno.

7) Produci solo il meglio

Diventa il giudice più severo di te stessa: non perdonarti leggerezze, contenuti scadenti, preparazione incompleta, video scarsi che “li posto lo stesso tanto fanno view”. Post, immagini, caroselli, reel devono essere curatissimi e in grado di creare engagement. Ogni cosa che fai deve essere perfetta per il contesto in cui è inserita. La concorrenza è enorme e non puoi permetterti passi falsi.

8) Individua il campo d’azione

Se vuoi scrivere, crea un elenco di case editrici a cui mandare i tuoi lavori. Se vuoi cantare, ti occorre un elenco di etichette discografiche grandi e piccole a cui mandare i tuoi file audio e i tuoi video. Se vuoi apparire in tv, cerca tutti i contatti per i vari casting. Stessa cosa se vuoi diventare attrice, non prima di aver frequentato corsi, workshop e scuole di recitazione. E se vuoi diventare una stella dei social, segui con attenzione chi lo è veramente e inizia a cercare sponsor.

9) Attenta alle truffe

Chi sogna la fama può cadere preda di truffatori, imbroglioni e gente poco raccomandabile. Dunque, sappi che nessuna casa discografica seria, nessuna agenzia di attori, nessuna casa editrice ti chiederà mai soldi per scritturarti. Non firmare contratti che ti richiedano di pagare per demo, corsi di formazione o qualsiasi altra cosa. Se ti convocano per un provino o un incontro, cerca di farti accompagnare da qualcuno e diffida da chi ti chiede di vederti da sola. Non peccare mai di ingenuità: i malintenzionati oggi hanno la droga dello stupro in tasca.

10) Risparmia e investi

Non dilapidare i tuoi soldi ma investili su te stessa, sugli studi e i materiali necessari alla tua attività. Hai i denti imperfetti e vuoi puntare sulla tua immagine? Un dentista esperto è quello che ti occorre, anche se costa un po’. Vuoi registrare un video da inviare ad un provino? Fatti aiutare da professionisti del settore, magari per un pacchetto audio+video. E poi acquisisci competenze che vadano oltre quello che vuoi fare. Informati su come utilizzare al meglio i social, anche seguendo dei corsi, perché ti sono necessari per qualsiasi attività tu voglia intraprendere. Poi ci penserà il social media manager. Ma è bene sapere (più o meno) cosa fa e come lo fa.

11) Fatti conoscere “dal vivo”

Partecipare a eventi e manifestazioni è un modo efficace per incontrare nuove persone e farti conoscere. Non basta avere un profilo molto seguito sui social per diventare qualcuno. Ad esempio, se vuoi disegnare una grande disegnatrice di fumetti, non perderti i festival come Lucca Comics o Romics a Roma. Devi intercettare i posti dove c’è “movimento”: di idee, di professionisti, di fan, di artisti, di agenzie. Più “addetti ai lavori” conosci, più hai possibilità di farti conoscere. Logico, no?

12) Non tentare “scorciatoie”

Affermare di essere disposte a tutto, fingersi spregiudicate, infischiarsene delle regole morali e della correttezza non serve, anzi “rema contro”. Oggi più che mai la reputazione è importantissima. Non cedere alla tentazione di un trattamento di favore o di una promessa di successo, ma resta onesta e fatti aiutare (e assistere) da un buon manager e da un bravo ufficio stampa. E avere un amico avvocato non guasta.

13) Accetta qualche sacrificio

Per diventare famosi bisogna sacrificare il divertimento, gli affetti, gli hobby, il dolce far niente. Se vuoi fare la modella, devi stare a dieta e curare la tua bellezza; se vuoi cantare, devi provare le tue canzoni fino allo sfinimento e non fare “follie” per proteggere la tua voce; se vuoi diventare influencer, devi seguire con estrema continuità chi lo è già e studiare strategie di marketing. Questo, se sogni che la tua fama sia duratura e non effimera. È la tua ambizione che te lo chiede, la tua voglia di primeggiare, il tuo desiderio di essere riconosciuta e amata dal pubblico. Non farti illudere da chi ti sembra diventato famoso all’improvviso: quasi certamente dietro ci sono anni di tentativi, molte delusioni, tanti “no”. Avere tutto e subito non è di questa terra: se vuoi essere una star ed elevarti al di sopra della “massa”, costruisci il tuo percorso con pazienza e dedizione. Anche se, come scriveva Vasco Rossi nel suo libro “La versione di Vasco”: “La cosa più difficile non è essere dei fenomeni… la cosa più difficile è essere persone normali.”