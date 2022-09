Molestie sul posto di lavoro: come riconoscerle e cosa fare

Fonte: 123rf iol

A volte una battuta non è solo inopportuna, ma è un’allusione imbarazzante. Poi ci sono gli apprezzamenti estetici non richiesti e decontestualizzati; quella promozione al collega che arriva proprio durante la gravidanza o il congedo; un contatto deciso, un massaggio, un piedino che davvero non era il caso. Un linguaggio non adeguato all’ambiente lavorativo, anche. Sono tutte forme di molestie sul posto di lavoro, di cui generalmente sono vittime le donne più che gli uomini, che rendono il contesto lavorativo sbilanciato e discriminante.

Abbiamo chiesto a Debora Moretti, fondatrice e presidente di Fondazione Libellula, realtà che attraverso workshop e seminari dedicati in azienda intende prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, di spiegarci meglio di cosa si tratta e cosa fare. “Settembre – ha commentato Moretti- è un momento importante perché, lavorativamente parlando, si tratta di un nuovo inizio e si rientra in ufficio con nuove motivazioni, emozioni e obiettivi da raggiungere. È importante prestare attenzione al benessere personale cercando di avere quanto più possibile un corretto equilibrio tra vita lavorativa e personale”.

Quando si parla di molestia

Sono tre le caratteristiche che ci aiutano a definire e identificare una molestia. Intanto la percezione sgradevole, inopportuna, fastidiosa e irrispettosa della vittima e quindi la sensazione negativa di chi la subisce. Qualsiasi sia la motivazione della battuta detta o del gesto fatto, si tratta di molestia ed è un problema se chi la subisce lo ritiene tale. La molestia poi, a differenze di semplici battute o galanterie, crea un ambiente degradante o intimidatorio, con grande difficoltà della vittima a reagire. Secondo il Codice di Pari Opportunità (Dlgs 198/2006) “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.

Cosa prevede la normativa italiana

“In Italia – ci spiegano da Fondazione Libellula- diversamente da altri Paesi, non esiste una legge specifica che riguardi le molestie sessuali, di volta in volta ricondotte a diverse sfere di tutela. Nel caso di azioni penali vengono spesso identificate come ‘violenze sessuali’, per poi non trovare una conferma nella sentenza a causa di un’assenza di reato. Anche la consapevolezza sociale è ancora bassa: molti e molte non sanno esattamente cosa sia una molestia, né cosa sia una molestia sessuale”. Per questo è importantissimo lavorare sulla coscienza e sensibilità su tutti i livelli, di lavoratori e lavoratrici, ma anche manageriali, per la promozione di modelli virtuosi.

I numeri della ricerca

Survey LEI (Lavoro, Equità, Inclusione) è la ricerca ealizzata da Fondazione Libellula, che ha coinvolto oltre 4.300 lavoratrici e libere professioniste in tutta Italia proprio con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’equità di genere del mondo del lavoro italiano. Secondo i risultati emersi, più di una donna su 2 (55%) si dichiara vittima di una manifestazione diretta di molestia e discriminazione sul lavoro. Il 22% ha dichiarato di aver avuto contatti fisici indesiderati e il 53% ha subito complimenti espliciti non graditi. I responsabili di queste azioni sono i colleghi o le colleghe nel 55% dei casi, i capi sia uomini sia donne per il 19% e altri responsabili o superiori di ambo i sessi per il 6%. E sono anche le (non) reazioni a preoccupare: “le conseguenze si riflettono in una limitazione del proprio comportamento per paura che possa essere male interpretato o portare a conseguenze negative. Il 58% delle donne intervistate non reagisce efficacemente di fronte ad una molestia, di queste il 38% non vuole passare come una persona troppo aggressiva o ‘quella che se la prende’, mentre l’11% non sa come fare”.

Disparità di genere

“Rispetto a carriera e potere – riporta la sintesi dei risultati dello studio- per gli uomini è più facile e veloce crescere e vedere riconosciuti i propri meriti. Arrivano di più e prima a posizioni di potere, ciò fa sì che in azienda la leadership diffusa sia prevalente al maschile: il 71% sperimenta contesti in cui la leadership e i ruoli di responsabilità sono spesso prevalentemente ricoperti da uomini, il 79% vede crescere i colleghi uomini più velocemente, anche se con minore esperienza della propria o di altre donne. Questa difficoltà di progredire nel proprio percorso lavorativo peggiora in contesti in cui la genitorialità è percepita come condizione esclusivamente femminile. Le donne, così, non sono serene nel comunicare alla propria azienda di essere incinta (41%). Il 68% ha visto rallentare il proprio percorso di crescita, o quello di altre donne, a causa della maternità e il 65% che ha sentito allusioni e commenti rispetto alle conseguenze negative della maternità in azienda”.

Cosa fare e a chi rivolgersi

“Non c’è una risposta che vale per tutte le situazioni”, commentano dalla Fondazione. In assenza di un reale pericolo fisico, può essere sufficiente mettere in atto strategie di fronteggiamento e confronto personale per chiarire il disagio una volta per tutte. Diversamente o in caso di insistenza, è necessario coinvolgere l’organizzazione di appartenenza, facendo riferimento al/alla proprio/a responsabile o al Sindacato, con richiamo al regolamento interno e alla legge. Davanti ai casi di violenza o molestie sessuali sul luogo di lavoro, l’INAIL invita a non restare in silenzio e a contattare il Comitato Unico di garanzia; la Consigliera di parità regionale o provinciale; il Numero verde antiviolenza e stalking 1522, attivo h24.