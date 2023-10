Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Test: sei un lupo solitario o un animale sociale?

Siamo animali sociali. Lo aveva intuito già Aristotele nel IV secolo a.C. affermando che la nostra natura ci porta inevitabilmente ad avvicinarci agli altri, a vivere e condividere la nostra quotidianità con loro. E non solo, perché questa vicinanza alle persone ridefinirebbe in maniera univoca anche la nostra identità.

La scienza contemporanea ha confermato quello che il filosofo greco aveva intuito per primo. Tuttavia, per citare il più classico dei cliché, il mondo è bello perché è vario e nessuno è mai uguale all’altro.

All’ombra di quelli che animano le feste, gli incontri e i gruppi sociali, ci sono infatti quelli che preferiscono vivere in disparte, meglio se lontano dai riflettori e da tutti i convenevoli. Si tratta dei lupi solitari, di tutte quelle persone che amano trascorrere il loro tempo in compagnia di pochi amici fidati, che preferiscono la solitudine e che non hanno bisogno di un branco.

E tu, sei un lupo solitario o un animale sociale? Fai subito il nostro test (e condividilo con gli amici, se vuoi), il risultato potrebbe sorprenderti.

La solitudine fa brillare, ma la compagnia delle persone è preziosa

La solitudine fa brillare: imparare ad accogliere e ad abbracciare questa condizione, senza timore o remore, ci rende più forti e più consapevoli perché ci consente di apprezzare la compagnia della persona più importante della nostra vita: noi stesse. È proprio vero quel detto che dice che solo imparando a stare bene con noi stessi, anche da soli, possiamo poi stare bene con tutti gli altri, e con loro creare relazioni sane ed equilibrate, sia amicali che sentimentali.

D’altro canto, però, non possiamo neanche ignorare il potere benefico di trascorrere il tempo con le persone che amiamo, di abbracciarle, di ascoltarle e di essere ascoltate da loro. Né tanto meno possiamo rinnegare la bellezza delle nuove conoscenze, dello scambio inedito e dei rapporti che vanno a formarsi, con i tempi e i modi che ci appartengono. E in effetti il segreto si nasconde proprio lì. Nel riuscire a rispettare i nostri tempi, e le nostre esigenze, senza forzare le cose e soprattutto ascoltandoci.

Se per esempio il fatto di stare sempre insieme agli altri e di accontentarci di determinate compagnie nasce dalla paura di restare sole, o dall’incapacità di farlo, è evidente che è necessario lavorare su se stessi affinché si riesca a stare bene con noi e con gli altri.

Al contrario, invece, i lupi solitari, pur propendendo per un certo isolamento, non dovrebbero mai rinunciare a trascorrere il tempo con le persone che amano, anche se sono poche e fidate, né tanto meno chiudersi nei confronti delle nuove conoscenze.

Sei un lupo solitario o un animale sociale?

E tu, come ti relazioni agli altri? Sei sempre circondata da persone, amici o conoscenti, o preferisci trascorrere il tempo solo con chi ritieni meritevole? E soprattutto, ti sei mai chiesta perché ti comporti così? Se la tua è davvero una propensione naturale o se questa esigenza nasconde altro?

Rispondi alle domande del nostro test per scoprire se sei un lupo solitario o un animale sociale. Il risultato potrebbe sorprenderti!