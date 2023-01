Test: Sai davvero prenderti cura di te?

Fonte: iStock Prendersi cura di sé

La domanda di oggi è: sai prenderti davvero cura di te? Un quesito lecito, questo, che fa capolino tra la frenesia delle giornate che viviamo, le stesse che ci costringono a trascurare le cose più importanti. Non solo le relazioni con gli altri, ma anche e soprattutto quella con noi stesse.

Un dialogo sincero, autentico e rivelatore che dovremmo sempre instaurare e che invece spesso non iniziamo neanche, perché siamo così travolte dal caos e dal disordine dei giorni che continuiamo a rimandare questo momento fino ad accorgerci, quando ormai è troppo tardi, che quel malessere appena accennato si è ampliamento diffuso. Dentro e fuori di noi.

Eppure non dovremmo mai smettere di occuparci di noi stesse. Non solo perché le numerose evidenze scientifiche ci ricordano i benefici della cura personale, ma anche e soprattutto perché quella sensazione di benessere diffuso, che proviamo ogni tanto, dovrebbe diventare una costante nella nostra vita.

Cosa significa avere cura di sé?

Gli esperti, gli scienziati e gli psicologi, tutti parlano dell’importanza di prendersi cura di sé. Ma cosa vuol dire esattamente? Significa mettersi all’ascolto dei propri bisogni e delle personali esigenze, degli obiettivi, dei sogni e dei desideri. Prendersi cura di sé vuol dire imparare ad amarsi incondizionatamente per raggiungere un senso di pienezza e soddisfazione che contribuisce a creare un benessere psicofisico.

Per farlo, però, abbiamo bisogno di creare tempi e spazi che siano nostri. Luoghi protetti e sacri all’interno dei quali le preoccupazioni, lo stress e i problemi quotidiani non possono entrare. Iniziare non è semplicissimo, soprattutto quando le cattive abitudini prendono il sopravvento e ci lasciamo sopraffare dalle routine quotidiane, ma non è neanche impossibile.

Possiamo cominciare ponendoci domande semplici e apparentemente banali, ma che sanno essere rivelatrici. Cosa vogliamo davvero? Cos’è che ci rende felici? Siamo soddisfatte di ciò che facciamo e di come conduciamo la nostra vita?

Test: Sai davvero prenderti cura di te?

Molto spesso non ci rendiamo neanche conto del sabotaggio che stiamo commettendo ai nostri danni, e questo succede perché smettiamo di interrogarci e di porci le giuste domande. Accade, allora, che un senso di vuoto e di tristezza ci assale. Ci sentiamo incompetenti e inadeguate, pigre e svogliate, timorose di accogliere i cambiamenti e incapaci di abbandonare le vecchie e cattive abitudini.

Molto spesso rinunciamo a tutte le infinite possibilità che la vita ci ha riservato, solo perché non ci sentiamo all’altezza, o perché non abbiamo tempo. Ma queste sono solo scuse che nascondo, in realtà, una verità che accomuna tutti: l’incapacità di avere cura di sé.

Non sempre ce ne rendiamo conto, però. Al contrario, ci illudiamo di farlo, salvo poi dover fare i conti con quel senso di insoddisfazione generale che continua a fare capolino dentro di noi. Vi è già successo? Se la risposta è sì, allora, non vi resta che rispondere alle domande del nostro test, per scoprire se siete davvero in grado di prendervi cura del vostro corpo, della mente e soprattutto dell’anima.