Ricominciare a uscire dopo una rottura: questi segnali indicano che sei pronta

Da sempre, una rottura sentimentale rappresenta per chi subisce la perdita, un momento di abbandono e di confusione dovuta alla separazione da qualcosa diventato ormai familiare e di valore per la propria vita.

Pare difficile riprendere a vivere la normalità, a ricominciare ad approcciarsi con le persone, a riallacciare rapporti a causa di quel dolore così forte da superare. Sembra impossibile immaginare che tutto scorra, così come la vita e le persone, seppur queste abbiano rivestito un ruolo di valore per una fetta della propria esistenza.

Dopo la rottura, quella che si credeva fosse la propria comfort zone, crolla, insieme alle proprie convinzioni e certezze. Come se si sgretolasse la terra sotto i piedi, inghiottendo anima e cuore in un baratro da cui non si vede nemmeno la più fioca delle luci. Quella fine così immediata, però, dovrebbe in realtà portare in una terra straniera, fatta di novità e di nuove consapevolezze. Emozioni forti che, in sostanza, permetteranno un nuovo, bellissimo, inizio.

Come affrontare al meglio la propria vita dopo una rottura, in realtà non lo sa nessuno, perché ogni persona sviluppa un differente modo di superare il dolore, però questa breve guida vuole porsi come amichevole consiglio per provare a ricominciare da capo e rinnovarsi come persona.

Non siate dure con voi stesse

Non colpevolizzatevi per la relazione finita. Si tende spesso a diventare i propri carnefici, accusandosi per tutti gli errori della coppia, magari anche per quelli che non ci si dovrebbe imputare. Piuttosto, è consigliato ragionare con razionalità e considerare unicamente i propri atteggiamenti errati, così da lavorare su sé stessi e migliorarsi.

Le storie finiscono sempre per mancanze di entrambi, quindi, sarebbe tremendamente scorretto attribuirsi colpe inutili e che comunque non potranno riavvolgere il nastro della vita e risolvere tutti i problemi.

Trovate il lato positivo

Quando vi renderete conto che ogni avvenimento accade per un motivo e che, molto probabilmente, ciò che state lasciando ora vi permetterà di ottenere qualcosa di meglio dopo, vorrà dire che sarete pronte a rimettervi in gioco. Non a caso torna sempre utile il detto “chiusa una porta si apre un portone”. Magari il portone è proprio quello che non avete ancora aperto ed è lì, ad attendervi. Quindi armatevi del vostro migliore sorriso e riprendete la vostra vita sociale, createvi delle sane abitudini e fate amicizia. Potrebbe celarsi proprio tra di loro l’amore della vostra vita.

Fate del bene, iscrivetevi ad associazioni

Quando riuscirete a far del bene agli altri, vorrà dire che sarete pronti a fare del bene anche a voi stesse. Trovate delle attività che vi facciano sentire realizzate e felici, le più consigliate sono le associazioni che, oltre ad avvicinarvi ad altre persone con cui condividere interessi, potrebbero donare serenità anche ad altri.

Se non avete delle associazioni umanitarie vicino casa, dedicatevi a degli hobbies che vi possano permettere di ottenere una crescita personale e che vi divertano, aiutandovi a dimenticare in maniera soft, accrescendo anche le vostre conoscenze e competenze. La soddisfazione è una grande alleata per andare avanti al meglio.

Rinnovate il vostro look

Avevate pensato di tagliare i capelli ma non lo avete mai fatto temendo di non piacere più al vostro lui? Avete sempre avuto voglia di sperimentare nuovi stili? Sentitevi libere di provare, di cambiare, di rinnovare la vostra persona. Nel momento in cui vi sentirete libere di fare ciò che vorrete, avrete anche la libertà di riprendere ad uscire.

Ricominciare vuol dire ripartire da sé e la cosa più sbagliata da fare in questi casi è praticare la tecnica del chiodo scaccia chiodo. Procedete per tappe, riapritevi alla vita piano, assaporando momento per momento e giorno dopo giorno, affiancandovi di persone di cui vi fidate veramente e che vi vogliono bene. Non vi sentirete più sole.