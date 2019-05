Come cambiare vita in cinque semplici mosse

editato in: da

Un lavoro che non ci soddisfa, una città che si sente stretta o una storia d’amore finita male: sono tanti i motivi che ci fanno dire “basta, voglio cambiare“. Abbiamo voglia di sperimentarci diverse, più libere, vitali. Ma modificare le nostre abitudini non è facile, spesso non si sa da dove partire. Trasformarci radicalmente non è possibile, e forse nemmeno auspicabile, meglio piuttosto partire dalle piccole cose, da cambiamenti facilmente alla nostra portata, che comunque ci daranno un senso di generale rinnovamento e rivoluzione interiore.

1. Se di solito tendi a fare tutto di fretta, comincia ad alzarti presto: osserva l’alba, prenditi qualche minuto per meditare e sognare a occhi aperti e poi metti le scarpe da ginnastica: è ora di andare a correre. Dopo un po’ di movimento, ti sentirai più motivata per affrontare il resto della giornata.

2. La colazione è il pasto più importante della giornata, ma troppe volte viene trascurata. Invece di bere un caffè e mangiare al volo un biscotto con la borsa e le chiavi già in mano, siediti un momento. Uno yogurt naturale, un mix di frutta di stagione tagliata al momento, dei cereali integrali e un tè verde ti daranno le energie necessarie per recarti al lavoro con uno spirito diverso e col sorriso stampato sul volto, lasciandoti al contempo una sensazione di leggerezza. Qualche mattina potresti concederti una colazione al bar: scegli un locale che ti ispiri e ti metta di buonumore.

3. Il desiderio di un cambiamento può coincidere anche con un momento in cui guardarsi allo specchio diventa una sofferenza. Se sei stufa della tua immagine, cura il tuo aspetto estetico. Per esempio, dai un taglio netto ai tuoi capelli. Tenere in ordine la tua lunga chioma è stressante. Il capello corto è molto più pratico e sbarazzino. Il risultato a primo impatto potrebbe rappresentare un piccolo shock, ma basterà prendere confidenza col tuo nuovo look per rimanere sorpresa ed entusiasta. Un’altra idea? Per modificare il tuo viso in modo del tutto naturale, opta per un make-up diverso. Con delle tonalità più forti, da ragazza acqua e sapone potrai scoprire una sensualità che non credevi di possedere. A volte basta un bel rossetto per sentirsi subito diverse, più belle.

4. Capita di rendersi conto che a contribuire a un’insoddisfazione personale siano le compagnie che si frequentano abitualmente. Se le tue amicizie ti sembrano poco stimolanti, guardati intorno e apriti ad altre conoscenze. Dare una scossa alla propria vita sociale è importante. Potresti incontrare persone interessanti, che capiscono il tuo stato d’animo e che sono in grado di arricchirti più di qualche vecchio amico, con cui senti di non avere più niente in comune.

5. Un ultimo consiglio: se hai trascurato una passione, torna a coltivarla. Organizza il tempo libero in modo da ritagliare un’ora al giorno per te stessa. Leggi un libro, fai yoga, segui un corso di lingua o impara a suonare uno strumento. Ciò che importa è che quel momento sia solo tuo e ti renda felice.