Perché quando sto male mi isolo e preferisco stare sola?

Ti capita mai, quando attraversi momenti difficili, di voler stare da sola? Di avere voglia di spegnere il telefono, ignorare i messaggi e dire no agli inviti? Non preoccuparti, non sei l’unica.

Questo articolo non tratta di isolamento patologico o di disturbi psicologici, ma di quel ritiro temporaneo che molte di noi sperimentano quando la vita sembra “chiedere troppo”. Questa forma di isolamento è spesso un’autodifesa, un modo per prendersi una pausa e ricaricare le energie. In molti casi, infatti, isolarsi rappresenta una risposta naturale e umana allo stress emotivo, alla stanchezza mentale, al bisogno di ritrovare equilibrio interiore. Per questo, non è necessariamente un segnale d’allarme. Diventa problematico però quando si trasforma nell’unica strategia che conosciamo o quando si protrae così a lungo da intrappolarci in una solitudine che non è più una scelta.

In queste righe esploreremo insieme le ragioni di questo comportamento, i meccanismi psicologici che lo attivano e, soprattutto, i modi per riconnetterci gradualmente con il mondo esterno – rispettando i nostri tempi e senza pressioni.

Cosa succede nella nostra mente quando ci isoliamo

A volte ci isoliamo senza nemmeno accorgercene. Iniziamo a sentire il bisogno di allontanarci, di stare da sole, di non dover spiegare nulla a nessuno. È una reazione che nasce in automatico, quasi come un riflesso. Un modo della mente per difendersi da qualcosa che, in quel momento, fa troppo male o richiede troppe energie.

Questo è particolarmente vero per le Persone Altamente Sensibili (PAS), che elaborano gli stimoli con maggiore profondità e intensità rispetto alla media. Se ti riconosci in questa categoria, sappi che il tuo bisogno di isolarti potrebbe essere ancora più forte: il tuo sistema nervoso percepisce e assorbe tutto con un’intensità amplificata, e quindi ha bisogno di pause più frequenti per non sovraccaricarsi.

La psicologia definisce questo tipo di risposta come un meccanismo di difesa, una strategia che adottiamo per:

proteggerci da emozioni troppo intense;

difenderci da situazioni percepite come minacciose;

ridurre il carico mentale ed emotivo.

Anche una lieve ansia sociale può portarci a evitare contesti relazionali. Quando ci sentiamo insicure, vulnerabili o temiamo di essere giudicate, il ritiro può sembrarci l’unico modo per non aggiungere altra fatica. In quel momento, l’isolamento diventa una forma di autoprotezione.

Ma c’è una distinzione importante da tenere a mente:

se ci isoliamo per proteggerci e ci concediamo tempo per ritrovare equilibrio, può essere utile;

se invece diventa una risposta automatica e frequente a ogni disagio, rischia di trasformarsi in un’abitudine controproducente, che ci isola più del necessario.

Cosa succede nel corpo quando ci isoliamo

Isolarsi non è solo una scelta mentale. Anche il corpo, in quei momenti, ci sta dicendo qualcosa. Quando ci sentiamo sotto pressione o travolte da emozioni forti, il nostro organismo attiva una risposta di difesa che coinvolge:

il cervello, in particolare l’amigdala, che gestisce la paura;

il sistema ormonale, con un aumento del cortisolo;

il sistema nervoso, che ci spinge a rallentare e spegnere tutto.

È come se il corpo dicesse: “Blocca tutto. Prima ricaricati, poi si riparte”. E questa richiesta può manifestarsi come il desiderio di silenzio, solitudine, disconnessione dal mondo. Tuttavia, anche qui c’è un limite da non sottovalutare.

Se l’isolamento si protrae troppo a lungo, può avere conseguenze concrete sulla salute fisica, come:

indebolimento del sistema immunitario;

difficoltà di concentrazione e memoria;

maggiore rischio di infiammazioni e problemi cardiovascolari.

Corpo e mente non sono elementi separati: parlano lo stesso linguaggio. E a volte, scelgono la solitudine proprio per proteggerci da un sovraccarico che rischierebbe di farci crollare.

Se ti accorgi che il bisogno di isolarti diventa troppo frequente, se la solitudine non ti dà più sollievo o se senti di non riuscire a tornare a contattare nessuno, parlarne con una professionista può aiutarti a ritrovare uno spazio di ascolto, senza giudizio e senza etichette.

Non c’è bisogno di aspettare che “vada tutto storto” per chiedere supporto: farlo in tempo è un modo per prendersi cura di sé.

Da dove nasce il bisogno di stare da sole?

La tendenza a isolarsi può venire dal modo in cui siamo cresciute, dai modelli che abbiamo assorbito, dai legami che abbiamo vissuto.

La famiglia è il primo ambiente in cui impariamo cosa significa essere accolte, ascoltate, viste – oppure, al contrario, giudicate, ignorate, lasciate sole emotivamente, anche quando attorno a noi c’erano persone.

È in quell’ambiente che molte di noi hanno iniziato — magari senza saperlo — a mettere in atto strategie per proteggersi. Come? Chiudendosi in camera, smettendo di parlare, facendo di tutto per non disturbare.

Chi cresce in un contesto dove il dialogo è assente o l’affetto è condizionato può imparare che mostrare il proprio disagio è rischioso. Così, l’isolamento diventa un’azione di sopravvivenza. Un modo per stare al sicuro.

Questo è particolarmente vero per le Persone Altamente Sensibili che, come abbiamo visto, avvertono tutto con maggiore intensità e possono aver sviluppato questo meccanismo di protezione fin dall’infanzia.

Al contrario, chi ha avuto la fortuna di sentirsi vista e sostenuta fin da piccola, impara che anche quando si sta male si può chiedere aiuto, farsi vedere fragili, restare in relazione.

Non stiamo colpevolizzando le persone che ci hanno cresciute, ma dobbiamo riconoscere quanto le nostre prime esperienze influenzano il modo in cui affrontiamo il mondo oggi.

La nostra capacità di stare con gli altri, poi, è legata anche a come ci percepiamo. Se da bambine ci siamo sentite apprezzate e valorizzate è più probabile che, da adulte, ci sentiamo “abbastanza” per gli altri. Abbastanza interessanti, abbastanza forti, abbastanza meritevoli di amore.

In psicologia si parla di core self-evaluation: è il modo in cui valutiamo il nostro valore, la nostra capacità di affrontare le cose, la nostra stabilità emotiva. E tutto questo si forma proprio nei primi legami: quando ci sentiamo sicure, costruiamo fiducia; quando non lo siamo, possiamo diventare iper-vigili, sfuggenti o diffidenti, soprattutto nelle relazioni.

Nessuna nasce sapendo come si affronta la sofferenza. Lo impariamo. E molto spesso, lo impariamo guardando gli adulti intorno a noi. Se, ad esempio, una madre o un padre si isolavano nei momenti difficili, se non parlavano mai delle emozioni, o svalutavano quelle altrui, è probabile che abbiamo interiorizzato lo stesso copione.

Ma vale anche il contrario: famiglie in cui si poteva parlare, in cui la vulnerabilità era accolta, insegnano che chiedere aiuto è possibile. Che prendersi uno spazio per sé è sano, ma che si può anche tornare — quando si è pronte — in contatto con chi ci vuole bene.

Il modo in cui affrontiamo l’isolamento non è solo nostro. È anche un’eredità fatta di silenzi, gesti ripetuti e modelli che possiamo imparare a riconoscere… e, se vogliamo, trasformare.

Ascoltare, accogliere, scegliere quando tornare

Isolarsi, quando si sta male, non è qualcosa di cui vergognarsi. È una risposta umana, spesso necessaria, che ci protegge, ci riorganizza e ci dà respiro. Il problema, dicevamo, nasce quando l’isolamento diventa l’unica via possibile, anche quando il pericolo è passato e il bisogno iniziale è cambiato.

Imparare a leggere questi momenti con più lucidità e gentilezza è un atto di cura verso sé stesse. Significa non giudicarsi, ma riconoscere che ogni tanto abbiamo bisogno di ritirarci, e che va bene così. Significa anche imparare a sentire quando è il momento giusto per riavvicinarci agli altri, magari con cautela, con piccoli passi. Senza obblighi, ma con intenzione e consapevolezza.

Il vero equilibrio infatti non sta nel forzarsi a essere sempre presenti, né nel restare da sole troppo a lungo: sta nel trovare il proprio ritmo tra la solitudine che guarisce e la relazione che sostiene. Un ritmo che può cambiare, proprio come cambiamo noi.

Come abbiamo visto, questo ritmo è influenzato dalla nostra storia personale, dai nostri meccanismi psicologici e fisiologici e anche dalle nostre caratteristiche individuali come la sensibilità. Non esiste una formula uguale per tutte. L’isolamento, se ascoltato, può essere una pausa utile e rigenerante. E il ritorno, se scelto, può diventare un nuovo inizio.

Come e quando rientrare nel mondo

Dopo essersi isolate, tornare in contatto con il mondo può suscitare imbarazzo verso le persone dalle quali ci siamo allontanate, fatica nel riprendere i contatti, noia o ansia.

Ci si può sentire “socialmente arrugginite” e i tempi degli altri potrebbero sembrarci troppo veloci. A volte si pensa che non si è più capaci di stare in relazione o che forse si è aspettato troppo. Ma non è così. Il bisogno di connessione fa parte di noi, anche quando sembra sopito.

La notizia rassicurante è che non servono gesti eclatanti per ricominciare. Bastano cose semplici e alla nostra portata:

rispondere a un messaggio lasciato in sospeso;

mandare una foto a un’amica senza spiegare troppo;

uscire per una breve passeggiata in un luogo che conosci;

sederti in un bar e osservare il mondo che scorre.

Sono piccoli gesti concreti che possono aiutarti a riprendere familiarità con le persone e col mondo, pur rientrando con i tuoi tempi.

Può essere utile anche fare una lista dei tuoi spazi sicuri:

persone che non ti chiedono di essere diversa da come ti senti;

luoghi dove puoi stare in silenzio senza dover spiegare;

attività che ti riportano al corpo e al presente, come cucinare, scrivere, camminare.

Rientrare nel mondo non significa tornare subito o per forza “quella di prima”. Significa scegliere a chi aprirti, cosa fare, quanta energia dedicare. Poco per volta e solo quando ti senti pronta.

Ricorda che la connessione non si misura in quante persone senti, ma in quanto riesci a sentirti davvero vista in quella singola relazione. Anche una sola voce amica può fare la differenza.

Un breve test per capire se l’isolamento ti protegge o ti blocca

Non sempre è facile capire se il tempo che ci stiamo prendendo per noi stesse ci sta davvero facendo bene o se, invece, ci sta tenendo troppo lontane dal mondo.

Questa piccola check list può aiutarti a fare chiarezza:

Ti sta aiutando se:

– Ti senti più tranquilla o leggera dopo esserti isolata;

– Riconosci che è una tua scelta, non una fuga forzata;

– Riesci comunque a mantenere piccoli contatti, anche se sporadici;

– Senti che lo stai facendo per ritrovare equilibrio, non per evitare tutto.

Sta diventando una trappola se:

– Eviti ogni forma di contatto anche quando ne avresti bisogno;

– Ti senti bloccata, ma non riesci a fare il primo passo per tornare;

– L’isolamento non ti dà sollievo, ma aumenta il senso di solitudine;

– Cominci a sentirti esclusa, sbagliata o “tagliata fuori” dal mondo.

Se questo spazio che ti stai prendendo ti fa bene, rispettalo. Ma se ti accorgi che ti sta allontanando da ciò che ti fa stare bene, forse è il momento di chiedere aiuto. Anche solo parlarne con qualcuno di fiducia può essere un primo passo per tornare, con dolcezza, a te stessa e al mondo.