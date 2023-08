Tutto quello che devi sapere sulle “persone altamente sensibili”

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Le persone "altamente sensibili" nascondono in realtà una grande forza

La sensibilità è un aspetto fondamentale dell’essere umano che riguarda la nostra capacità di percepire e reagire agli stimoli provenienti dall’ambiente circostante.

Ci permette di entrare in contatto con le nostre emozioni e con quelle degli altri, si manifesta in diverse sfumature e non tutti sono sensibili allo stesso modo.

Ci sono alcuni che vivono la vita in maniera più intensa e profonda rispetto alla media. Sono le persone “altamente sensibili“, conosciute anche come PAS (Person Highly Sensitive), che percepiscono maggiormente i dettagli sottili dell’ambiente e del mondo che li circonda.

Sono spesso etichettati come “troppo vulnerabili” a causa della loro maggiore emotività. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Forse, ciò che potrebbe sembrare apparentemente una debolezza, nasconde in realtà una grande forza.

La forza silenziosa delle persone altamente sensibili

Nonostante l’ipersensibilità possa essere giudicata superficialmente come qualcosa di negativo, in realtà è una risorsa preziosa.

In primo luogo, le persone altamente sensibili sono molto empatiche. Grazie alla loro capacità di percepire le emozioni in modo così profondo, sentono le preoccupazioni altrui come se fossero le proprie, riconoscendo gli stati emotivi anche quando non vengono espressi apertamente.

Inoltre, possiedono una grande capacità di ascolto e una spiccata comprensione del linguaggio non verbale, riuscendo così a decifrare i pensieri in modo autentico, comprendendo le sottili espressioni facciali, i gesti e il tono della voce. Questa capacità innata consente loro di stabilire connessioni più profonde con chi li circonda.

Sono anche ottimi consiglieri, in grado di offrire sostegno e comprensione senza giudizio. Sono in grado di pensare in modo non convenzionale e di vedere le situazioni da prospettive diverse, apportando un valore aggiunto in molte circostanze.

La loro forza risiede nel comprendere tutto molto più profondamente e di auto-analizzarsi, sviluppando un’intima conoscenza di sé stessi che permette loro di identificare i punti di forza e le aree in cui possono migliorare.

Infine, nonostante non amino metterlo in mostra, sono spesso dotate di una vivace fantasia e di un intuito energico. La loro sensibilità, infatti, li rende inclini a esplorare mondi interiori ricchi di immagini e idee, sviluppando storie e concetti complessi.

L’importanza di stabilire confini

Non possiamo certo ignorare il fatto che, purtroppo, non tutti sono dotati della stessa sensibilità. Ecco perché è importante stabilire confini, riconoscere i propri limiti e dire no quando è necessario, senza sentirsi in colpa.

Imparare a mettere dei paletti è un’abilità fondamentale che permette di evitare il sovraccarico emotivo e di preservare la propria salute mentale. Questo, infatti, è uno strumento potente per definire lo spazio fisico ed emozionale, comunicando con chiarezza come desideriamo essere trattati e ciò che riteniamo accettabile o meno.

Ciò implica comunicare in modo assertivo i propri bisogni, senza paura di esprimere cosa va bene e cosa no. Avere confini ben definiti è fondamentale per evitare situazioni scomode o relazioni tossiche. Quando le persone intorno a noi sono consapevoli delle aspettative reali, possono rispettarle e vivere in armonia.

Se ti riconosci in queste caratteristiche, è probabile che anche tu sia una persona “altamente sensibile“. Ma ricorda che, se qualcuno cerca di approfittarsi della tua sensibilità, quella sbagliata non sei tu.