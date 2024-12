Imparare ad ascoltare si può. Ecco come migliorare, secondo la psicologa

Fonte: iStock

“Non mi stai ascoltando” – quante volte abbiamo sentito questa frase? Che arrivi da un’amica intima, dal partner o da un figlio, queste parole toccano sempre una corda sensibile in noi. È facile sentirsi inadeguate o sulla difensiva, ma la verità è che l’ascolto non è un talento innato: è un’abilità che possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l’allenamento.

Come psicologa, incontro spesso persone che pensano di essere “cattive ascoltatrici”, come se fosse una caratteristica immutabile della loro personalità. Ma nella mia esperienza ho osservato che, con gli strumenti giusti e un po’ di pratica consapevole, tutti possiamo trasformare il nostro modo di ascoltare e quindi di essere presenti nelle relazioni.

Non si tratta quindi di una critica da cui difenderci, ma di un’opportunità preziosa: quella di sviluppare una capacità che può arricchire profondamente le nostre relazioni.

Perché l’ascolto è così importante

Hai mai notato come ti senti dopo una conversazione profonda con qualcuno che ti ha davvero ascoltata? Non è solo una sensazione: il tuo corpo sta vivendo una vera e propria trasformazione chimica. Quando qualcuno ti ascolta con attenzione, il tuo cervello rilascia ossitocina – l’ormone del benessere – e riduce il cortisolo, quello dello stress. È come se il tuo corpo ti stesse dicendo “sei al sicuro, qui puoi essere te stessa”. Se ci pensi, è affascinante come un semplice atto di ascolto possa avere un impatto così profondo sul nostro benessere fisico ed emotivo.

Pensa a quante volte hai sentito il bisogno di condividere qualcosa di importante, ma ti sei trattenuta per paura del giudizio. L’ascolto autentico crea proprio quello spazio sicuro di cui abbiamo bisogno per essere vulnerabili. Non si tratta solo di stare in silenzio mentre l’altra persona parla, ma di essere davvero presenti, di cogliere le sfumature nelle parole e nei silenzi.

Nelle amicizie l’ascolto è il collante invisibile che trasforma una semplice conoscenza in un’amicizia profonda. Quando ascolti veramente un’amica, non stai solo raccogliendo informazioni: stai dicendo “ci sono, il tuo vissuto è importante per me“. È attraverso questi momenti di ascolto autentico che si costruiscono quelle amicizie che resistono al tempo e alla distanza.

Un’amica che sa ascoltare diventa un porto sicuro, una presenza che ci permette di esplorare i nostri pensieri più profondi e di crescere attraverso il confronto sincero. Non è un caso che le amicizie più longeve siano quelle in cui ci si sente veramente ascoltati e compresi, dove ogni conversazione è un’opportunità per conoscersi meglio e sostenersi a vicenda.

Perché non ascoltiamo

A volte la nostra mente sembra avere una vita propria. Siamo lì, fisicamente presenti in una conversazione, eppure i nostri pensieri vagano altrove. È una delle esperienze più comuni che incontro: persone brillanti e empatiche che, nonostante il sincero desiderio di essere presenti per le persone che amano, si trovano a lottare con distrazioni o interferenze invisibili.

Ebbene, il primo passo per diventare un’ascoltatrice migliore è proprio riconoscere e accettare questi ostacoli.

Vediamo quindi queste barriere nascoste che, anche senza che ce ne accorgiamo, si frappongono tra noi e un ascolto veramente profondo.

Il rumore mentale

Il nostro mondo interiore è spesso un vortice di pensieri, preoccupazioni e to-do list. Questo “rumore di sottofondo” può rendere difficile sintonizzarsi veramente con chi ci parla. In questi casi, è utile visualizzare questi pensieri come nuvole che passano nel cielo: puoi notarli senza lasciarti trasportare via da loro.

L’illusione del multitasking

Il multitasking è un mito che ci piace raccontarci. La verità, confermata dalle neuroscienze, è che il nostro cervello non può realmente fare più cose contemporaneamente: quello che chiamiamo “multitasking” è in realtà un rapido spostamento dell’attenzione da un compito all’altro. Questo continuo switch ha un costo elevato: riduce la nostra efficienza fino al 40% e aumenta gli errori. Quando controlli le email mentre parli con un’amica, il tuo cervello sta continuamente perdendo informazioni preziose, lasciandoti più stanca e meno presente.

Il filtro del giudizio

Spesso ascoltiamo attraverso la lente invisibile di preconcetti ed esperienze passate. La nostra mente attiva automaticamente filtri come “Io non l’avrei mai fatto” o “Dovrebbe fare come ho fatto io”. Questi giudizi automatici non sono necessariamente un problema, ma diventano un ostacolo quando si fanno così rigidi da impedirci di vedere veramente la persona davanti a noi, con la sua storia unica.

La stanchezza emotiva

A volte non ascoltiamo semplicemente perché siamo emotivamente esaurite. È importante riconoscere questi momenti e comunicarli con gentilezza: “Mi dispiace, oggi sono molto stanca. Possiamo riprendere questa conversazione domani?”

L’impulso di risolvere

Spesso interveniamo rapidamente con soluzioni, quando l’altro ha bisogno principalmente di essere ascoltato e compreso. Questo impulso di “aggiustare” può paradossalmente ostacolare una vera connessione.

La gestione delle emozioni intense

Quando ascoltiamo storie cariche di emozioni forti, possiamo sentirci sopraffatte. Per questo, è importante sviluppare strategie per rimanere presenti senza perderci nelle emozioni dell’altro, mantenendo un equilibrio tra empatia e stabilità emotiva.

L’ascolto come forma di meditazione

L’ascolto consapevole è una vera e propria meditazione in movimento, che coinvolge tutti i sensi. Quando siamo veramente presenti in una conversazione, il nostro corpo naturalmente si sintonizza: la postura si apre, il respiro si fa più profondo, i muscoli si rilassano.

Ma non sono solo le parole a raccontare la storia: il tono della voce, le pause, i gesti, le espressioni facciali spesso rivelano sfumature preziose. Attenzione però: osservare questi segnali non significa diventare detective delle emozioni altrui. Se notiamo che un’amica sembra tesa mentre dice di stare bene, possiamo gentilmente condividere la nostra percezione: “Ho la sensazione che qualcosa ti preoccupi, ma correggimi se sbaglio”. È un modo delicato per aprire uno spazio di dialogo, ricordando sempre che le nostre intuizioni, per quanto preziose, sono solo ipotesi da verificare insieme all’altro.

Strumenti pratici per un ascolto che fa la differenza

Vediamo allora tre strumenti particolarmente utili che hanno aiutato molte persone a trasformare il loro modo di essere presenti nelle relazioni.

Non sono da intendersi come esercizi, ma piccoli gesti quotidiani che, praticati con costanza, possono fare la differenza nel modo in cui ci connettiamo con gli altri.

Ti propongo questi strumenti come se fossero degli esperimenti gentili: provali con curiosità, osserva cosa funziona per te e adattali al tuo stile personale.

La tecnica del contenitore

La tecnica del contenitore è un esercizio di visualizzazione che aiuta a gestire i pensieri che ci distraggono durante l’ascolto. Immagina di avere una scatola mentale dove puoi temporaneamente riporre le tue preoccupazioni – quella mail urgente da inviare, il pranzo da preparare, la chiamata da fare. Non si tratta di ignorare o negare questi pensieri, ma di dar loro un posto dove riposare mentre dedichi la tua completa attenzione a chi ti sta parlando.

Prima di una conversazione importante, prenditi un momento per visualizzare questo contenitore. Può essere di qualsiasi forma o materiale: una scatola di legno pregiato, un vaso di cristallo, o una semplice cesta. Uno ad uno, riconosci i pensieri che potrebbero distrarti e, con gentilezza, immaginali mentre li riponi nel contenitore. Non li stai cancellando – sono al sicuro lì e potrai riprenderli più tardi. Stai solo creando uno spazio mentale libero, dove l’ascolto può fluire senza interferenze.

È come mettere il telefono in modalità “non disturbare” durante un incontro importante, ma lo stai facendo con la tua mente. E proprio come il telefono, sai che i messaggi saranno lì ad aspettarti quando sarà il momento di riprenderli.

La parafrasi empatica

La parafrasi empatica consiste nel restituire all’altro ciò che ha detto con parole diverse, includendo sia il contenuto che le emozioni percepite. Riformulare ciò che l’altro ci dice è molto più di un semplice ripetere le sue parole. È un’arte sottile che richiede di sintonizzarsi non solo con il contenuto del messaggio, ma anche con il mondo emotivo di chi ci sta parlando.

Quando dici “Se ho capito bene…” non stai solo verificando di aver compreso correttamente: stai comunicando “Ti sto ascoltando con attenzione, mi interessa davvero capirti“.

Per esempio, se un’amica ti dice “Ho lavorato tutto il weekend per finire quel progetto e il mio capo non ha nemmeno guardato la presentazione”, potresti rispondere: “Mi sembra di capire che non è solo la fatica del weekend che ti pesa, ma soprattutto la sensazione di non essere stata vista e valorizzata per il tuo impegno”. In questo modo, riconosci sia l’evento concreto che il suo impatto emotivo.

La parafrasi empatica diventa quindi un ponte: permette all’altro di sentirsi compreso e, allo stesso tempo, di correggere eventuali incomprensioni. Non è necessario indovinare sempre perfettamente – anzi, a volte le nostre interpretazioni imprecise possono aprire la strada a chiarimenti più profondi e a una comprensione ancora maggiore.

Il silenzio consapevole

Nella nostra cultura, il silenzio nelle conversazioni spesso ci mette a disagio. Tendiamo a riempirlo rapidamente, quasi temendo che questa pausa possa essere interpretata come disinteresse o distrazione. Ma il silenzio consapevole è in realtà uno spazio di riflessione che permette sia a noi che all’altro di elaborare più profondamente ciò che sta emergendo nella conversazione.

Durante i dialoghi, prova a prolungare leggermente le pause prima di rispondere. Non serve molto: anche solo tre respiri possono fare la differenza. Questo breve momento di silenzio ti permette di metabolizzare veramente ciò che hai ascoltato, invece di saltare alla prima risposta che ti viene in mente. È come dare alle parole dell’altro il tempo di depositarsi, permettendo una comprensione più profonda e risposte più autentiche e ponderate.

Noterai che questo piccolo spazio di silenzio non solo migliora la qualità delle tue risposte, ma invia anche un messaggio all’altro: le sue parole meritano di essere davvero considerate, non solo ascoltate.

Un nuovo modo di essere presenti

In conclusione, l’ascolto non è una semplice competenza da acquisire: è un modo nuovo di essere in relazione con gli altri e con noi stessi. Ogni conversazione può diventare un’opportunità per praticare, per osservare come reagiamo, per notare quando ci perdiamo e per imparare a ritornare gentilmente all’ascolto. Non esistono errori in questo percorso, solo momenti di maggiore o minore consapevolezza, tutti ugualmente preziosi per la nostra crescita.

Da oggi, prova a portare questi strumenti nella tua vita quotidiana. Osserva come cambiano le tue relazioni quando dedichi loro una presenza più piena. E ricorda: l’ascolto autentico non solo trasforma chi viene ascoltato, ma arricchisce profondamente anche te, che ascolti.