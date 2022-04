La piramide di Maslow: cos’è e come usarla per soddisfare i tuoi bisogni

Creata dallo psicologo Abraham Maslow, dal quale prende il nome, la piramide di Maslow rappresenta in modo gerarchico i bisogni che ognuno di noi deve soddisfare per essere davvero felici e appagate.

Suddivisi in cinque livelli, i bisogni partono dal livello base, che comprende i bisogni essenziali di ogni essere umano, fino al livello finale, che ha lo scopo di aiutare ogni soggetto a raggiungere l’ autorealizzazione, cioè vivere secondo la propria natura.

Secondo Maslow, i livelli più bassi della piramide devono essere necessariamente realizzati prima di quelli posti in cima, in quanto strettamente necessari e indispensabili per la sopravvivenza della vita e dell’uomo. Infatti, Maslow era convinto che ogni qualvolta un uomo soddisfa i suoi bisogni primari, ovvero quelli fisiologici, immediatamente emergono altri bisogni che, una volta soddisfatti, danno vita a bisogni sempre nuovi e più alti ed astratti.

Tuttavia, non tutte le persone riescono a raggiungere quest’ultimo livello, perché incapaci di soddisfare i bisogni dei livelli inferiori.

I cinque livelli della piramide di Maslow

La piramide di Maslow si compone di cinque livelli principali.

I bisogni fisiologici (in rosso). Al primo posto, nel livello base della piramide di Maslow ci sono i bisogni fisiologici , o indispensabili, che ognuno di noi deve soddisfare per sopravvivere. Tra questi bisogni rientra il mangiare, bere, respirare e dormire . Ogni soggetto soddisfa i bisogni fisiologici ogni giorno, dal momento che nessun essere umano può vivere senza soddisfare questi bisogni basici e lo fa in maniera automatica, senza bisogno di pensarci.

(in rosso). Al primo posto, nel livello base della piramide di Maslow ci sono i , o indispensabili, che ognuno di noi deve soddisfare per sopravvivere. Tra questi bisogni rientra . Ogni soggetto soddisfa i bisogni fisiologici ogni giorno, dal momento che nessun essere umano può vivere senza soddisfare questi bisogni basici e lo fa in maniera automatica, senza bisogno di pensarci. I bisogni di sicurezza fisica, economica, emotiva e familiare (in arancione). Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi al sicuro e protetto . Ricerchiamo la sicurezza fisica evitando i pericoli, ricerchiamo la sicurezza economica impegnandoci per trovare e mantenere il nostro lavoro, ma soprattutto abbiamo estremo bisogno di sicurezza emotiva e familiare perciò prestiamo attenzione ai nostri sentimenti e facciamo progetti per il nostro futuro.

e (in arancione). Ognuno di noi ha bisogno di . Ricerchiamo la sicurezza fisica evitando i pericoli, ricerchiamo la sicurezza economica impegnandoci per trovare e mantenere il nostro lavoro, ma soprattutto abbiamo estremo bisogno di sicurezza emotiva e familiare perciò prestiamo attenzione ai nostri sentimenti e facciamo progetti per il nostro futuro. Il bisogno di amore e appartenenza (in giallo), ovvero la necessità di appartenere a un gruppo , stringendo rapporti di amicizia o sentimentali.

(in giallo), ovvero la necessità di , stringendo rapporti di amicizia o sentimentali. Il bisogno di stima (in verde) che include la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, l’aumento della propria autostima ed il desiderio legittimo di essere rispettati dagli altri e ricevere la loro approvazione.

(in verde) che include la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, l’aumento della propria ed il desiderio legittimo di essere rispettati dagli altri e ricevere la loro approvazione. Il bisogno di autorealizzazione (in azzurro). In cima alla piramide di Maslow, comprendono quei bisogni che, pur non essendo indispensabili per la nostra sopravvivenza, sono davvero importanti per sviluppare il proprio potenziale. In questa fase, infatti, ogni soggetto può concentrarsi nel raggiungere il massimo del proprio potenziale.

La piramide di Maslow: a cosa serve?

La risposta è semplice: conoscere queste “linee guida” dà la possibilità di creare quei pilastri formativi che sono alla base dell’affermazione esistenziale dell’individuo. Ricordati perciò non solo di soddisfare quelli fisiologici ma anche quelli successivi.

Impegnati per raggiungere la sicurezza fisica, economica, emotiva e familiare, così da sentire di appartenere davvero a un gruppo; infine, lavora su te stessa per sviluppare fiducia e autostima.

A cura di Andrea Carubia