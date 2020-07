La minestra riscaldata non è buona. Soprattutto in amore

editato in: da

C’è chi l’amore lo conquista, lo costruisce e lo nutre giorno dopo giorno e chi invece lo butta via al primo soffio di vento o alla prima distrazione. Ci suono uomini che preferiscono le vie di fuga ai confronti, che scappano durante un conflitto piuttosto di affrontarlo e che si lasciano abbindolare dal nuovo, gettando il vecchio.

Una vita insieme, i sorrisi, le promesse e i sogni, tutto viene accantonato per qualcosa di nuovo e più stimolante. Ma se c’è una cosa che il tempo ci ha insegnato è che tornano: sì, gli uomini lo fanno sempre. Ma voi, mica avrete intenzione di riprenderveli?

La minestra riscaldata non è mai buona, figuriamoci in amore. Perché dovreste scegliere di investire il vostro tempo, di nuovo, in una relazione che vi ha fatto letteralmente a pezzi? Anche se gli ex quando tornano sembrano sempre armati delle migliori intenzioni, aprite gli occhi: vi stanno ingannando. Perché dopo un primo periodo di rose e fiori, torneranno a galla i problemi di sempre e l’epilogo lo conoscete sempre.

Perché vivere una storia che si ripete? Perché correre il rischio di ritrovarvi di nuovo così, a leccarvi le stesse ferite di un tempo quando in realtà la vita vi regala infinite e bellissime possibilità per ricominciare?

I motivi per cui si sceglie di tornare con un ex, soprattutto quando la relazione è stata burrascosa e disastrosa, restano sconosciuti. Eppure succede, di scaldare minestre che non erano buone fin dall’inizio.

Può accadere per noia o per disperazione, succede perché si ha paura di restare sole o perché forse non si riesce ad accettare la fine di un amore che sembrava duraturo. I motivi sono tantissimi e la mente umana, soprattutto quella delle donne, è così complessa che scandagliarla tutta sarebbe impossibile.

Tuttavia, se per un motivo o per un altro vi state ponendo delle domande sul tornare col vostro ex o meno, ricordatevi che le vostre paure e i dubbi sono leciti ma, per una volta, è meglio seguire la ragione.

Se è finita infatti ci sarà un perché, c’è sempre una motivazione. Tornare indietro e perdonare è possibile certo, ma non cancellerà mai quello che c’è stato. Anche se nel cuore sentite ancora di provare qualcosa per lui, dovete sapere che così come i sentimenti, anche i risentimenti tornano a galla, sopprimerli vi farà solo peggio e portarli nel presente vi farà vivere lo stesso incubo che avete già vissuto.

Gli uomini non cambiano, anche quando vi dicono che l’hanno fatto e che hanno compreso tutti gli errori di un tempo. Lo fanno solo per il desiderio di riconquistarvi, un illusione che si spezzerà non appena vi avranno. Quindi perché accontentarvi di una minestra riscaldata quando potete avere tutti i piatti freschi che volete a vostra disposizione?