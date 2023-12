Lui è la persona giusta, ma ci siamo incontrati nel momento sbagliato

Fonte: iStock Incontrare la persona giusta nel momento sbagliato

Io e M. ci siamo conosciuti 5 mesi fa per caso. Venivo fuori da una storia di 10 anni finita nel modo peggiore e dopo essermi trasferita in una nuova città ho iniziato a frequentare un po’ di persone. Così conosco lui che, ammetto, non mi conquista subito. Accetto comunque la sua proposta di uscire e lì scopro una persona affascinante, intelligente e davvero molto piacevole. Inaspettatamente scoppia la passione e iniziamo a vederci. Io sono spaventata, non mi sento pronta né voglio ancora mettermi in gioco, ma lui mi piace. Frequentandolo però mi accorgo che anche lui è tormentato dal passato e anche dal presente e questo mi preoccupa dato che quello che sto cercando è un po’ di equilibrio dopo la fine della mia storia. Così iniziamo questo tira e molla, soprattutto da parte mia. Sparisco, non rispondo al telefono per giorni, però torno sempre da lui. C’è qualcosa che mi attrae profondamente in M., che mi fa credere persino che lui possa essere quello giusto, ma quando poi sono insieme a lui mi sento angosciata e per niente serena. Ora ho deciso di mettere un punto perché quello che credo è che la nostra frequentazione sarebbe potuta essere una bella storia d’amore, ma sono convinta che ci siamo conosciuti nel momento sbagliato. Faccio bene o sto sbagliando tutto?

La parte più romantica di me, quella che si emoziona ancora davanti ai lieto fine, ti direbbe di seguire il cuore. Di mettere a tacere i campanelli d’allarme che tintinnano e di lasciarti andare. Alla passione, ai sentimenti e alle emozioni che provi quando sei con lui. Ma non posso farlo, non posso dirti di iniziare una storia se non sei pronta a prenderti cura di questa e soprattutto di te stessa. Ed è evidente che tu ancora non lo sei, così come forse non lo è lui con i suoi tormenti.

Amica mia, credimi se ti dico che ti capisco e che anche io, come te, mi sono trovata davanti allo stesso bivio. Il fato a volte sembra davvero beffardo con chi sceglie di riporre le aspettative in lui. E il tuo incontro con M. sembra proprio confermarlo, eppure ti assicuro che nulla accade per caso. Che l’incontro di due anime, anche se avviene nel momento sbagliato, è comunque destinato a lasciarti qualcosa, nel bene e nel male.

Quello che forse sta lasciando a te ha sicuramente un sapore amaro, almeno all’apparenza. Eppure in tutto questo io leggo comunque qualcosa di positivo tra le poche righe che mi hai scritto. La parola equilibrio, per esempio, che in molti pronunciano con tanta facilità e che invece, per te, è diventata quasi una missione di vita. Il fatto che tu sia anteponendo il tuo benessere e il desiderio di trovare la serenità è bellissimo e dice molto di te.

Mi dice che sei una donna fortissima, anche se forse non lo sai, è che hai deciso di curare le ferite di una relazione ormai finita, e non di nasconderle. Mi dice anche che nonostante il dolore, la sofferenza e la delusione, il tuo cuore non si è inaridito, né ha smesso di parlarti e questa, ti assicuro, è un’altra grande vittoria.

Quello che ti consiglio di fare è di prenderti un po’ di tempo per ascoltarti, completamente. Anche se in molti sostengono il contrario, sono fortemente convinta che mente e cuore siano sempre sintonizzati e che insieme ti stanno già parlando. Qualsiasi decisione prenderai non sarà quella sbagliata, ma sarà quella che ti aiuterà ad amare te stessa ogni giorno un po’ di più.

Forse M. è davvero la persona giusta entrata nella tua vita nel momento sbagliato, ma sono certa che se siete destinati a stare insieme troverete il modo di rincontrarvi un giorno.