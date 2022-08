Lui mi ha tradita. E se fosse questa l’occasione per ricominciare?

Fonte: iStock Quando un matrimonio finisce

Diciannove anni di matrimonio, figlie entrambe alle scuole superiori, ragazze in gamba e giudiziose. Un matrimonio tranquillo che va avanti per inerzia, quasi un matrimonio bianco se non fosse per gli sporadici momenti che in un anno potrei contare sulle dita di una mano. Amicizie diverse, interessi diversi, ferie per lo più separate (di solito ci concediamo due settimane tutti insieme con le ragazze, poi io torno a casa e lui fa altre due settimane con le figlie dai suoi in Molise). Sapevo che lui avrebbe potuto cercare altro e la cosa non mi ha mai preoccupato più di tanto, non provando più gelosia nei suoi confronti. E infatti, scopro che ha un’altra. Lui dice che è solo sesso e nessuno dei due è intenzionato a mandare a monte i rispettivi matrimoni. Potrei far finta di niente anche io e continuare così. Ma mi sono chiesta: e se fosse questa l’occasione per tagliare questa corda, visto che non ne ho avuto fino qua né il coraggio né la voglia? Ho un lavoro e uno stipendio che mi permette di vivere decentemente anche senza mio marito, e l’appartamento dove viviamo è dei miei genitori.

C’è una cosa di cui sono fermamente convinta da tempo ed è che nulla accade mai per caso. Credo che sia la vita stessa, a un certo punto, a metterci davanti a quei problemi che non volevamo affrontare, a quei cambiamenti che non facevamo altro che rimandare e a tutti quei dubbi che silenziavamo. A volte lo fa in maniera brusca e dolorosa, altre volte, invece, sembra più gentile perché si limita a mostrarci le naturali conseguenze degli avvenimenti, come è successo nel tuo caso.

Quello che so, è che quando questo accade, occorre reagire e agire perché lì fuori, da qualche parte del mondo, ci sono infinite possibilità di ricominciare che sono offerte a noi e nessun altro, e che abbiamo il diritto e il dovere di fare nostre.

Credo che sia giunto il tuo momento di concederti una seconda possibilità, quella che forse stavi cercando ma non sapevi più di avere. E quello che è successo adesso, per quanto fallimentare può sembrarti, assomiglia a un dono e forse anche a un’esortazione, quella di riprendere in mano la tua vita.

Perché dalle tue parole percepisco stanchezza e non dolore, sopravvivenza e non desiderio di vita. E probabilmente dentro di te conosci già le risposte a quelle domande che non ti lasciano tregua. Perché poi si sa, i cambiamenti sanno terrorizzare come poche altre cose al mondo, e nel tuo caso lasciare andare un matrimonio di lunga data è ancora più difficile.

Ma non si sta insieme per inerzia, lo si fa per amore. E probabilmente entrambi avete smesso da tempo di alimentare quella scintilla del cuore che adesso si è spenta. Ti direi di provare a ricostruire, pezzo dopo pezzo, questa relazione, ma non è quello che vuoi ed è evidente. Lo è da quello che scrivi, da quello che dici di provare e dalle aspettative che avevi di quello che sembra un epilogo già scritto a quattro mani.

Potresti far finta di niente, è vero, ma se oggi ti interroghi sul tuo futuro è perché sai bene che restare aggrappata a qualcosa che non esiste più, se non nei ricordi del passato, ti precluderà di ricominciare. E non è quello che vuoi. Mettiti all’ascolto del tuo cuore e segui quello che ti dice, lui non sa mentire.