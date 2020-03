Ho solo bisogno di sentirmi dire che andrà tutto bene

editato in: da

Sono abbastanza grande da aver capito che nella vita devo contare soprattutto su me stessa. Di questo sono fortemente consapevole.

Nel corso degli anni sono caduta tante volte. E mi sono sempre rialzata. Qualche volta con le ossa rotte. Altre volte subito. Altre ancora ho dovuto aspettare un tempo che mi è sembrato eterno. Ma è passato anche quello.

Lo so che la strada non è tutta pianeggiante, e nemmeno tutta discesa. Io pedalo. A volte però le gambe mi fanno male. Ma vado avanti sempre e comunque. Quando la salita è troppo impervia mi carico la bici in spalla. E mi arrampico.

La fatica la sento, certo. Non ti dirò che non mi lamento. Lo faccio. A volte esagero. A volte urlo, altre piango di rabbia per tutte quelle cose che non riesco a raddrizzare, che non vanno dove dico io.

Ci sono sere che, quando tutti dormono e la casa è in silenzio, io guardo fuori dalla finestra. E mi sento stremata. Ma quando sono lì lì per sentirmi sconfitta, faccio un lungo respiro. Caccio indietro e lacrime e aspetto un nuovo giorno.

A volte basta un niente per trovare la speranza. A volte basta una sciocchezza per ricaricarti e riuscire a dire a te stessa che sì, andrà meglio. Va già meglio.

Perciò, a te che sei al mio fianco, madre, compagno, amica o amico. Ricordati questo: ricordati che se mi vuoi bene basta poco per farmi sentire meglio. Dimmi che andrà tutto bene. In questo momento ne ho bisogno.

Se me lo dici tu in cui ho fiducia, se me lo dici tu dal profondo del tuo cuore, io ci crederò.