Perché dovresti abbracciare ogni giorno i tuoi genitori, prima che sia troppo tardi

Gli abbracci, di solito, li diamo ai bambini, molto meno agli adulti, anche quando sono figure familiari importanti come i genitori. Forse perché tendiamo a darli per scontato, pensando che vivranno per sempre, che ci sosterranno eternamente, soprattutto oggi che il rapporto con loro è molto più confidenziale e intimo di un tempo. Ma i genitori invecchiano, prima o poi, e con l'anzianità saranno loro ad aver bisogno di noi. E avranno bisogno non solo di vicinanza emotiva, ma anche di abbracci sinceri, di dimostrazioni d'affetto, di momenti di condivisione all'insegna di tempi meno frenetici. Tutte cose che possono sembrare scontate in un mondo votato ad altro, ma che in famiglia fanno la differenza.