Ovvero come le aspettative di insegnanti e genitori possono favorire o ostacolare il rendimento scolastico e l’autostima

Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

istock La fiducia ricevuta diventa fiducia in sé stesse

L’effetto Pigmalione, noto anche come effetto Rosenthal, è uno dei fenomeni psicologici più affascinanti e discussi in ambito educativo. Si tratta della dimostrazione di come le aspettative degli insegnanti o più in generale degli adulti di riferimento possano incidere profondamente sul rendimento di studenti e studentesse, trasformandosi in una vera e propria “profezia che si autoavvera”.

In poche parole: quando crediamo che qualcuno sia capace, lo trattiamo in modo da rafforzare questa convinzione e, inconsapevolmente, aumentiamo le sue probabilità di successo. Al contrario, quando partiamo dall’idea che non ce la farà, rischiamo di condizionarlo negativamente e di limitare le possibilità di crescita.

Come abbiamo scoperto questo fenomeno

Per comprendere questo meccanismo, bisogna fare un passo indietro. Nel 1948 il sociologo Robert K. Merton introdusse il concetto di “profezia che si autoavvera”: una previsione che, semplicemente per il fatto di esser stata formulata, mette in moto comportamenti che portano a realizzarla. Sembra magia, ma non lo è.

Qualche decennio dopo, nel 1968, lo psicologo Robert Rosenthal e l’insegnante Lenore Jacobson portarono questa intuizione dentro le aule scolastiche. Nel loro celebre esperimento, raccontarono ai docenti che alcuni studenti e alcune studentesse inclusi in una lista erano “destinati a eccellere” (anche se in realtà erano stati scelti a caso).

Ebbene, dopo pochi mesi, i bambini e le bambine su quella lista mostrarono progressi significativi e superarono i compagni. Anche qui, la spiegazione non era magica: gli insegnanti, convinti del loro talento, avevano inconsapevolmente offerto loro più attenzione, incoraggiamenti costanti e occasioni di apprendimento.

Il nome “effetto Pigmalione” richiama il mito greco dello scultore che, innamoratosi della sua opera, riuscì a darle vita grazie alla forza del suo sguardo e della sua fiducia.

Aspettative consce e inconsce

Uno degli aspetti più interessanti dell’effetto Pigmalione è che spesso, come dicevamo, chi lo mette in atto non se ne accorge. Non si tratta infatti di prendere grandi decisioni, come decidere chi promuovere e chi bocciare, ma di compiere una moltitudine di piccoli gesti quotidiani, segnali, anche minimi, che comunicano agli studenti un messaggio implicito: “Credo in te” oppure “Non mi aspetto molto da te”.

Questi gesti e atteggiamenti possono essere cose come:

il tono di voce usato durante le spiegazioni, più caldo e incoraggiante con alcuni, più freddo con altri;

durante le spiegazioni, più caldo e incoraggiante con alcuni, più freddo con altri; la frequenza con cui si sorride o si annuisce, che mostra approvazione;

o si annuisce, che mostra approvazione; il contatto visivo , che trasmette ascolto e fiducia;

, che trasmette ascolto e fiducia; la disponibilità a dare feedback costruttivi e a insistere dopo un errore, invece di lasciar perdere.

Gli studenti percepiscono subito queste differenze e adattano di conseguenza il proprio impegno, la motivazione e persino il livello di partecipazione in classe.

Quando le aspettative diventano un peso

Se le aspettative positive sono una spinta, quelle negative possono diventare un fardello.

Una studentessa che percepisce di non essere considerata “all’altezza” può sviluppare ansia, difficoltà emotive e un calo di autostima.

Le conseguenze che si hanno quando si percepisce che le persone adulte o significative non credono in te possono essere:

ansia da prestazione per la paura costante di confermare l’idea negativa che gli altri hanno;

ritiro sociale, meno interventi e minore partecipazione;

disinvestimento, cioè il progressivo abbandono dell’impegno, anche per evitare delusioni;

convincimento di non avere valore.

L’effetto Pigmalione: potente sì, ma non infallibile

Dopo lo studio pionieristico di Rosenthal e Jacobson, altri ricercatori hanno provato a replicare i risultati ed in genere le ricerche hanno confermato che l’effetto esiste, ma hanno anche dimostrato che la sua forza varia a seconda delle circostanze.

In particolare, i fattori che incidono maggiormente sono:

l’età degli studente: i bambini piccoli, ad esempio, risultano più sensibili alle aspettative;

la materia: discipline come matematica o lingue sembrano più esposte a stereotipi e giudizi impliciti, anche se in modo diverso per maschi e femmine;

la durata dell’interazione con l’insegnante: più è stabile e continuativa, più forte è l’influenza;

il clima scolastico complessivo, che può favorire o ridurre l’impatto delle aspettative.

Questo significa che non basta “pensare bene” di uno studente per trasformarlo in un genio: l’effetto è reale ma richiede costanza, relazioni quotidiane e un contesto favorevole.

Autostima e autoefficacia: il motore del cambiamento

Il meccanismo alla base dell’effetto Pigmalione trova conferma anche nella teoria dell’autoefficacia di Albert Bandura. Secondo questa teoria, quando una persona percepisce che gli altri credono nelle sue capacità, la sua autostima cresce e con essa aumenta anche la fiducia nelle proprie possibilità.

Questo genera un circolo virtuoso: più fiducia = maggiore motivazione = più impegno = risultati migliori. E questi successi rinforzano ulteriormente la convinzione di potercela fare.

L’aspettativa positiva diventa quindi il primo tassello di una catena che produce il cambiamento concreto.

Il ruolo dei genitori

Non solo gli insegnanti, ma anche i genitori possono diventare inconsapevoli Pigmalioni. Le aspettative familiari, che siano dichiarate apertamente o trasmesse anche solo con piccoli commenti quotidiani hanno un peso enorme nello sviluppo dei figli.

Ad esempio, un genitore che ripete “non sei portata per la matematica” rischia di far interiorizzare questa convinzione, riducendo gli sforzi della figlia. Al contrario, un padre o una madre che incoraggiano (“prova, so che puoi farcela”) sostengono la fiducia, la resilienza e la perseveranza. E questo vale sì per la scuola, ma è vero anche per lo sport, la musica o qualsiasi altra attività di crescita.

Gli stereotipi per i maschi e per le femmine

Uno degli esempi più noti, già citato, riguarda le bambine e la matematica: ancora oggi molte interiorizzano l’idea di non essere “portate per i numeri”, con effetti concreti sui risultati scolastici e sulle scelte di carriera.

Ma anche i maschi subiscono il peso delle aspettative: frasi come “i ragazzi non sono adatti alla letteratura” o “non hanno talento per le lingue” li espongono a minori incoraggiamenti e, nel tempo, a performance inferiori rispetto alle compagne.

Ogni stereotipo (sia esso di genere, di provenienza sociale, di abilità) rischia quindi di trasformarsi in un Pigmalione negativo, se non viene riconosciuto e contrastato.

L’effetto Pigmalione ci ricorda che le aspettative non sono semplici opinioni: modellano emozioni, comportamenti e persino risultati accademici molto concreti.

Se da una parte creare aspettative positive significa aprire agli altri la possibilità di esprimere il proprio potenziale, dall’altra etichettare qualcuno come “incapace” può soffocarne le risorse interiori.

Che si tratti di scuola, famiglia o attività extrascolastiche, l’obiettivo è diventare consapevoli dei nostri pregiudizi e trattare ogni bambino e ogni bambina, studente o atleta come portatore di possibilità.