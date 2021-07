Ciò che sei è più importante di ciò che hai. Non dimenticarlo

editato in: da

Ci sono gli smartphone di ultima generazione, le borse griffate, la casa finemente arredata e tutti quei piccoli lussi che ti concedi ogni giorno. Per andare avanti. E per essere felice. Per mostrare al mondo chi sei e quello che sei riuscita a costruirti con la fatica e con il dolore.

Perché un plauso da uno sconosciuto, a volte, può essere quello di cui hai bisogno. O almeno ti illudi che sia così. Perché la verità è che tutto ciò che ti appartiene, in realtà, non ti appartiene a fatto. Perché tutto ciò che hai è quello che sei. E lo sai.

Lo sai quando la sera, nel silenzio della notte, piangi per quella solitudine malinconica che ti appartiene da sempre. Lo sai perché alla fine della festa, anche quella più sfarzosa ed esibizionista, l’unica che rimane quando vanno via tutti sei sempre tu.

Ma hai paura perché pensi di non bastarti. Perché hai fatto degli errori, hai rinunciato a cose e a persone per essere lì. Ma era davvero lì che volevi arrivare? Una domanda così scomoda che non ti poni, per paura della tua stessa risposta. Perché quel punto di arrivo era il tuo riscatto.

E così le giornate ricominciano quando l’alba illumina la città. E così ti dimentichi di tutti quei pensieri che hanno invaso la tua mente e hanno pervaso il tuo cuore. “Solo incubi” continui a ripeterti, quando ogni notte quelli si ripresentano. E provi a dimenticartene quando ti concedi l’ultimo acquisto di lusso, quando rimandi gli incontri con la famiglia e con gli amici veri perché sei sempre indaffarata tra impegni lavorativi e carriera. Perché è a loro, e al mondo intero, che vuoi dimostrare di esserci riuscita.

Ma non è così che deve andare per forza. Perché in fondo lo sai che i vuoti che caratterizzano il tuo cuore non saranno colmati da cose, ma solo da sentimenti, emozioni e autentici. Perché lo sai che i soldi e tutte le altre cose che ti appartengono, non sono tue in realtà.

Devi solo smettere di dimenticarlo. Devi solo imparare a trattare te stessa come il tesoro più prezioso del mondo e vivere per essere. Nient’altro.